«أبيض الشاطئية» يتفوق على نظيره السعودي ودياً

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، على نظيره السعودي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية بالملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، في إطار معسكره الحالي، استعداداً لمشاركته في مونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2023».

سجل أهداف «الأبيض»، راشد عيد، هدفين، حميد جمال، حميد المراشدة، علي محمدي، عباس علي. حضر المباراة، عمر المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، ويلتقي المنتخبان في ودية ثانية بعد غدٍ الأربعاء.

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