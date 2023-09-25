«الفرسان» و«الإمبراطور» شراكة في القمة بالنقطة التاسعة

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري

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تشارك فريقا شباب الأهلي والوصل في قمة دوري أدنوك للمحترفين مع العين، صاحب المركز الأول بفارق الأهداف، بوصولهما إلى النقطة التاسعة، بالفوز أمس على البطائح وبني ياس ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وفاز شباب الأهلي على البطائح بهدفين دون رد باستاد خالد بن محمد في الشارقة، ووصل إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد «الراقي» عند 4 نقاط، سجل ثنائية «فرسان دبي» الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا والبديل يحيى الغساني في الدقيقتين 57 و82، ولعب البطائح بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ديني بورجيس بسبب عرقلة إيغور جيسوس.

وواصل «الإمبراطور» انتصاراته، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه بني ياس بنتيجة 3 - 2، باستاد زعبيل، وسجل ثلاثية الوصل كل من هاريس، وعلي صالح، واداما ديالو في الدقائق 14و61 و83، وأحرز لبني ياس ساشا في الدقيقتين 21 و87، ورفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط، وحافظ على المركز الثالث، بينما توقف رصيد بني ياس عند 3 نقاط.

وتغلب الوحدة على ضيفه حتا، بهدف دون رد، سجله السوري عمر خريبين، في المباراة التي جرت باستاد آل نهيان ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط بانتصاره الثاني في الدوري، فيما بقي حتا من دون رصيد بتلقيه الهزيمة الثالثة.

وبهذه النتيجة كرس الوحدة عقدته لفريق حتا في تاريخ مواجهات الفريقين بفوزه في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، وعجز حتا عن تحقيق أي فوز على «العنابي» في دوري المحترفين. ورغم فوز الوحدة، إلا أن الفريق ظهر بصورة غير مقنعة، وعاب أداءه البطء الشديد وإهدار الفرص.

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