موسى ماريغـا: عشقي للإمارات وراء اختياري الشارقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد المالي موسى ماريغا أن عشقه للإمارات وراء اختياره اللعب في الشارقة بالرغم من العروض المغرية التي تلقاها من أندية مختلفة بعد نهاية تجربته مع الهلال السعودي، التي استمرت لموسمين متتاليين، وقال: عندما انتقلت للعب في الهلال قبل عامين اختارت أسرتي العيش في دبي، ولذلك زاد ارتباطنا الوثيق بالإمارات، الحياة جميلة هنا، أبنائي يدرسون بدبي، هم أيضاً سعداء بالعيش في الإمارات، والمهم بالنسبة لي أن أكون قريباً منهم، عندما تكون عائلتك سعيدة بإمكانك أن تقدم أفضل ما لديك في كرة القدم، لذا اخترت اللعب للشارقة، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعات الجماهير وجزء من نجاحات جديدة يحققها الفريق في الموسم الحالي.

مواجهة

واعتبر ماريغا نفسه محظوظاً لاختياره اللعب في الشارقة، وأضاف: المدينة جميلة، وفريقنا جيد ويضم العديد من اللاعبين الممتازين، أنا سعيد بالظهور الأول لي في الدوري الإماراتي، لست راضياً على المستوى الذي ظهرت عليه أمام النصر، ما يفرض علي بذل المزيد من الجهد، وأنتظر المباراة المقبلة بشوق لتسجيل هدفي الأول.

ويستعد ماريغا للظهور الثاني في دوري المحترفين، الخميس المقبل، عندما يواجه فريقه الشارقة نظيره العين في الجولة الرابعة.

فوز

وأكد المهاجم المالي أنه متعطش دائماً للألقاب ويطمح لتعزيز مسيرته بالمزيد من التتويجات مع الشارقة، وقال: ثقافة الفوز ترافقني أينما ذهبت، لقد جئت إلى هنا من أجل الفوز ثم الفوز، نملك فريقاً قوياً ويمكننا المنافسة على جميع الألقاب.

تجربة

وعن تجربته السابقة مع الهلال، قال ماريغا: إنه شرف لي أن أكون أحد المهاجمين الذين ارتدوا قميص هذا النادي.

وأضاف: حصلت مع الهلال على جميع الألقاب التي يتوجب الفوز بها، وستكون تجربتي الجديدة مع الشارقة فرصة جديدة لي لتحقيق المزيد من التتويجات في مسيرتي.

وأثنى ماريغا على الدوري الإماراتي ، مبيناً إنه أحد أفضل الدوريات العربية تنظيمياً وفنياً ويضم العديد من اللاعبين المتميزين من مدارس كروية مختلفة، كما أن المستوى الجيد سواء للاعبين الإماراتيين أو الأجانب، زاد من الإثارة والندية في المسابقة منذ الانطلاقة الأولى، متوقعاً أن تشهد النسخة الحالية أداءً قوياً من كافة فرق المقدمة، كما أن الصراع على لقب دوري أدنوك للمحترفين لن يُحسم إلا في الأمتار الأخيرة.

75 مباراة

خاض موسى ماريغا خلال مشواره مع الهلال 75 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 7 أهداف، وقاد الفريق للتتويج بـ 4 ألقاب هي دوري أبطال آسيا 2021، والدوري السعودي، وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية.

وحقق على مدار مسيرته الكروية لقب الدوري البرتغالي (مرتين) مع بورتو، في موسمي (2019 - 2020)، و(2017 - 2018)، وكذلك كأس البرتغال مع بورتو في نسخة (2019 - 2020)، وكأس السوبر البرتغالي مرتين أيضاً مع بورتو في نسختي (2018 و2020).

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