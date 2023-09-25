بالأرقام.. النصر ثاني أسوأ بداية في «المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تشير الأرقام إلى أن النصر في ثوبه الجديد أسوأ من الموسم الماضي الذي حصد فيه العميد 5 نقاط في الجولات الثلاث الأولى بفوزه في مباراة وتعادله في مباراتين مقابل صفر نقاط الموسم الحالي.

وبخسارته، أول من أمس، على يد الشارقة بهدف دون رد، تعرض النصر لثاني أسوأ بداية له في تاريخه بدوري المحترفين بعد موسم 2018 - 2019، الذي سجل أيضاً 3 هزائم متتالية للفريق مع قبول خط دفاعه 10 أهداف مقابل 8 حالياً.

وأثارت الخسارة الثالثة على التوالي خوف جماهير النصر من تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما عانى الفريق من خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

واستعانت جماهير «العميد» بشخصية المحقق شرلوك هولمز في محاولة منها لفك لغز ابتعاد فريقها عن لقب الدوري منذ 37 عاماً، حيث قام مشجعو النصر برسم «تيفو» في المدرجات قبل مباراة الشارقة يتضمن شخصية هذا المحقق وشعار الدوري في إشارة منهم أن حالة الفريق تستوجب تحقيقاً لفك هذا اللغز الغامض.

تطور

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب النصر، أن فريقه افتقد للحظ بالنظر إلى مجريات المباراة، حيث أوجد العديد من الفرص، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف، وقال: حزين لنتيجة المباراة، لكن من الواضح أن أداء الفريق يتطور، وهذا أمر إيجابي. وأضاف: لا يمكنني أن أكون راضياً عن النتيجة، خصوصاً أنها الخسارة الثانية على ملعبنا، في المقابل هناك تحسن في أداء الفريق، وليس من السهل اللعب أمام الشارقة، لقد افتقدنا الحظ في بعض الأحيان، أنا متأكد من تحسن النتائج.

وأوضح غوران أن من حق الجماهير أن تغضب بسبب الهزائم الثلاث، ولكن عليهم أن يستمروا في دعم الفريق، مؤكداً أن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر، وقال: أثق تماماً أن النتائج الجيدة ستأتي، نحتاج إلى الكثير من العمل وبذل المزيد من الجهود.

لا قلق

وأعرب المدرب الصربي عن عدم قلقه من مستقبله مع الفريق، وقال: مسألة البقاء ليست بيدي، أعمل بشكل جدي، لكن النتائج لم تكن في مستوى التوقعات، لست قلقاً، وأعلم أن النتائج الإيجابية ستأتي والمستقبل سيكون أفضل، الجميع يتحملون المسؤولية، من واجبي كمدرب أن أدافع عن اللاعبين.

وقال حمدان الكمالي، لاعب النصر: مبارك على الأداء، وحظ طيب على النتيجة، لا أحد راضٍ عن وضع الفريق حالياً بعد 3 هزائم متتالية، أوجدنا العديد من الفرص، لكن لم يحالفنا الحظ في التسجيل، في المقابل سجل الشارقة من كرة ثابتة واحدة، إذا استمرينا على هذا الوضع فسنتعرض لسيناريو الموسم الماضي.

انتصارات

من جهة أخرى، أعرب الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، عن رضاه عن أداء فريقه بعد العودة إلى سكة الانتصارات، وقال: كنا نعلم مدى صعوبة المباراة نظراً للوضعية التي كان عليها الفريق المنافس بعد خسارته في مباراتين متتاليتين، كما أن الشارقة قادم من مشاركة في دوري أبطال آسيا، التي قدم فيها مستوى عالياً جداً.

وأضاف: أهنئ اللاعبين على الجهود التي بذلوها في طقس شديد الحرارة، لقد فزنا بثلاث نقاط مهمة في مشوارنا، سنواصل العمل لتحقيق الانسجام داخل الفريق.

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