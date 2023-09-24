كرس عقدته لـ «الإعصار».. الوحدة يفوز على حتا بهدف عمر خريبين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الوحدة فوزاً غير مقنع على حساب ضيفه حتا، اليوم الأحد، بهدف دون رد، سجله السوري عمر خريبين، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في جدول الترتيب بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، فيما بقي حتا من دون رصيد بعد أن تلقى هزيمته الثالثة.

وكرس الوحدة عقدته لفريق حتا في تاريخ مواجهات الفريقين بفوزه في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، وعجز حتا عن تحقيق أي فوز على العنابي في دوري المحترفين.

ورغم فوز الوحدة إلا أن الفريق ظهر بصورة غير مقنعة، وعاب الأداء البطء الشديد في الكثير من الأحيان، وإهدار الفرص بسبب رعونة اللاعبين.

أنهى العنابي الشوط الأول بالهدف الذي سجله خريبين في الدقيقة 24 بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها كريستيان جوانكا.

وحرمت العارضة فريق حتا من إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعدما ردت رأسية قوية من علي عيد.

وسنحت أكثر من فرصة للضيوف في الشوط الثاني أبرزها في الدقيقة 53 عندما أنقذ حارس الوحدة محمد الشامسي مرماه من انفراد صريح لعلي عيد.

وتألق سالم خيري حارس «الإعصار» في إبعاد فرصة خطيرة لعمر خريبين في الدقيقة 74.

وتبارى لاعبو الوحدة في إهدار فرصة تسجيل الهدف الثاني بسبب الاستهتار والرعونة في الدقيقة 86، لتمر الدقائق الباقية دون جديد، ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز أصحاب الأرض.

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