تخطى البطائح بثنائية كارتابيا والغساني.. شباب الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري

المصدر: الشارقة- علي الظاهري- تصوير - عيسى البلوشي

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حقق شباب الأهلي الانتصار الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تخطي مضيفه البطائح بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها استاد خالد بن محمد في الشارقة، لحساب الجولة الثالثة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 9 نقاط، بعد حصد العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد «الراقي» عند 4 نقاط.

سجل ثنائية شباب الأهلي الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 57، والبديل يحيى الغساني في الدقيقة 82.

جاءت أفضلية الشوط الأول للضيوف، بعد أن تمكنوا من الاستحواذ نسبياً على مجريات اللقاء، دون أن يترجموا الفرص إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. ولعب البطائح بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع ديني بورجيس، بسبب عرقلة إيجور جيسوس.

واستفاد «الفرسان» من النقص العددي لأصحاب الأرض، بعد أن نجح كارتابيا في تسجيل هدف التقدم لفريقه، وأول أهداف اللاعب لهذا الموسم. وواصل الضيوف الضغط على مرمى الحارس إبراهيم عيسى، ليعزز البديل يحيى الغساني تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، في العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

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