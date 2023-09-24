الوحدة وحتا.. فوارق تاريخية

المصدر: أبوظبي، دبي - محمد صادق وعلي الظاهري

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يتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الثاني في دوري أدنوك للمحترفين عندما يستضيف على ملعبه باستاد آل نهيان،اليوم عند الساعة 17:20 فريق حتا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.فيما يبحث حتا عن انتصاره الأول على حساب العنابي في تاريخ مواجهات الفريقين. يحتل الوحدة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الثانية في الديربي على حساب الجزيرة، إذ استعاد الفريق جزءاً كبيراً من توازنه ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين على حساب الإمارات 3 - 0 و5 - 0، بينما يدخل حتا اللقاء من دون أي نقطة بعد خسارته في أول مباراتين في الدوري.

جاهزية

وأكد موسيماني مدرب الوحدة جاهزية العنابي لمواجهة حتا ورغبته في أن يواصل فريقه اللعب بالعقلية نفسها التي أظهرها في المباريات الثلاث الأخيرة. وقال: «أعلم أن مباراة حتا لن تكون سهلة، ولا أتوقع أن يلعب المنافس مباراة مفتوحة، أتمنى أن نحافظ على استمراريتنا، وجاهزون لأي سيناريو أو طريقة يلعب بها المنافس».

من جهته، يعود فريق حتا لاستئناف منافسات الدوري بروح جديدة بعد إجراء تغييرات عدة على شكل الفريق بقيادة المدرب الجديد الإيطالي فابيو فيفياني، ويفتقد حتا جهود اللاعب سعيد سويدان والذي خضع لإجراء عملية جراحية ناجحة.وأكد فيفياني مدرب حتا أن مواجهة اليوم اختبار مهم للفريق لإثبات تطور أداء اللاعبين في الأسابيع الماضية، كما أن المباراة تعتبر تحدياً جديداً وفرصة لتحقيق بعض النقاط في مشوار الدوري، مشيراً إلى أن تركيزهم سيكون على أداء اللاعبين وعليه سيتضح مدى القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية.

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