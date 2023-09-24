الوصل وبني ياس.. مسك ختام الثالثة

المصدر: دبي، أبوظبي - إيهاب زهدي ومحمد صادق

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تختتم مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة تجمع الوصل وضيفه بني ياس على ملعب استاد زعبيل، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتنتظر الجماهير أن تقدم القمة الإثارة المتوقعة، خاصة بعد أداء ونتائج الفريقين هذا الموسم، الذي يحتل فيه الوصل المركز الثالث بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بني ياس، وذلك بعدما حقق «الإمبراطور» الفوز في الجولة الأولى للدوري على ضيفه فريق الإمارات 1 - 0، وفي الجولة الثانية على مضيفه الشارقة 3 - 1، بينما خسر بني ياس من العين 2 - 3، وفاز على النصر 3 - 2.

توقع

وتوقع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، مواجهة صعبة أمام بني ياس، وأكد سعي فريقه لتقديم أفضل ما لديه، والخروج بنقاط الفوز، ودعا جماهير الوصل إلى الدعم والمساندة في هذه المباراة المهمة. من جهته، يدرك الجهاز الفني لفريق بني ياس صعوبة المواجهة أمام الوصل، وأنها بمثابة اختبار قوي للسماوي، الذي يسعى إلى تجاوز خيبة أمل الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الجزيرة.

تحدٍ

وأكد ميلانيتش، مدرب السماوي، أن فريقه اعتاد تقديم مباريات كبيرة أمام فرق المقدمة، مشيراً إلى أن مواجهة الوصل تمثل تحدياً كبيراً أمام الفريق.

وقال: «ينتظرنا تحدٍّ قوي أمام الوصل الذي يقدم مستويات رائعة، أعتقد أنها ستكون مباراة قوية وصعبة، ومطالبون بأن نكون في جاهزية جيدة لإكمال المسار الصحيح لانطلاقتنا في الموسم الحالي».

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