البطائح وشباب الأهلي.. إصرار وطموحات

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يحل فريق شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على البطائح في الساعة 17:20 اليوم على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ورغم أن الطموحات المختلفة بين «الراقي» الذي يتطلع للبقاء في دوري «الأضواء» وبين «الفرسان» بطل النسخة الماضية، إلا أن المفاجآت تبدو واردة عطفاً على ما قدمه صاحب الأرض في أول جولتين مما قاده إلى المربع الذهبي مع الكبار برصيد 4 نقاط، حيث يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في التحدي الصعب أمام شباب الأهلي الذي يتطلع للمحافظة على القمة بعد حصد العلامة الكاملة في آخر مباراتين.

جوائز

ويخوض البطائح المباراة بإصرار وبصفوف شبه مكتملة بعد مشاركة اللاعبين في الحصص التدريبية الأخيرة. وأطلقت شركة كرة القدم في النادي مبادرات لتحفيز الجماهير في مباراة اليوم منها السحب على جوائز قيمة بين شوطي المباراة.

وأكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح أن فريقه جاهز لمباراة اليوم أمام حامل اللقب أحد أقوى الفرق في دورينا، حيث يأمل الخروج سعيداً من المواجهة أمام فريق بحجم شباب الأهلي، مشدداً على التمسك بالعقلية نفسها في الجولتين الماضيتين التي خرج منها الفريق بنتائج إيجابية إضافة إلى تقديم أقصى ما لديهم من طاقة وعمل للحد من خطورة اللاعبين المميزين لدى المنافس لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها.

تحضيرات

وأشاد رادوي بتحضيرات البطائح في الأيام الماضية. وقال إن الفريق تدرب بصورة جيدة ويعلم مراكز القوة لدى شباب الأهلي الذي يملك في المقابل نقاط ضعف كسائر الأندية الأخرى، مشيراً إلى أن شباب الأهلي فريق جيد للغاية ولم يكن يستحق الخسارة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وقدمت كتيبة «الفرسان» مباراة مميزة لكنهم خسروا في النهاية.

من جانبه، أكد المالي سيكو بابا لاعب البطائح كامل جاهزيتهم للمباراة اليوم، حيث سيحرص مع زملائه على تقديم كل ما لديهم في كل المباريات من بينها مواجهة اليوم أمام شباب الأهلي، التي يعلم الجميع جيداً أنها لن تكون سهلة كونها تجمعهم مع فريق كبير جداً، وبالطبع طموحات الفريقين مختلفة.

مشدداً على أهمية اللعب بتركيز عالٍ من أجل تحقيق أهدافهم وتقديم الصورة المميزة على غرار ما حدث في المباراتين السابقتين من الدوري.

صدارة

وفي المقابل، يتصدر شباب الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على مضيفه عجمان 3 - 0، وضيفه خورفكان 2 - 1، ويتطلع الفريق إلى تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف على البطائح، للحفاظ على تربعه على القمة، بصرف النظر عن نتائج منافسيه.

ويدخل الفريق بكامل الجاهزية، بعدما استفاد من فترة التوقف الطويلة، في منح لاعبيه أياماً من الراحة الكافية، إلى جانب خوض مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز على عجمان 1 - 0، وعلى يونايتد أف سي 7 - 1.

ويفتقد شباب الأهلي حارسه الأساسي ماجد ناصر، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وينتظر سفره خلال الأيام المقبلة لإجراء جراحة يغيب على أثرها حتى مطلع الموسم المقبل، وهو ما تحدث عنه مدرب الفريق ماركو نيكوليتش، بقوله: «ماجد ناصر، قائد للفريق، ولاعب محوري، وصاحب شخصية مهمة، ومتواجد بصورة دائمة في غرف الملابس، رغم غيابه عن اللعب بداعي الإصابة، حيث سيتوجه للعلاج في الخارج».

مواجهات

وعن لقاء البطائح، قال: «فترة التوقف كانت إيجابية، واستغلها شباب الأهلي في خوض مواجهات ودية، مؤكداً أن جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، تمنح الجهاز الفني خيارات أكثر».

ومن جانبه، ذكر كارتابيا لاعب شباب الأهلي، أن المباراة لن تكون سهلة، لكنهم سيلعبون بأسلوبهم الخاص، لتحقيق النقاط الثلاث التي تعتبر مهمة للغاية، وقال: «كوننا أبطال النسخة الأخيرة، يجعل من الواجب علينا الظهور في أفضل حالة دائماً، وفي ظل صدارتنا للترتيب، ندرك أن الوصول للقمة سهل والمحافظة عليها صعبة».

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