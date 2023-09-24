العين.. سداسية وصدارة

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، طلحة عبد الله - محمد فضل، أحمد عيسى

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اعتلى العين أمس صدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، بفوزه الكبير على ضيفه عجمان، 6 - 0 باستاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة الثالثة، وأنهى «الزعيم» الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف، أحرزها كل من عبد الرحمن أحمد لاعب عجمان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 14، والمغربي سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 19، و43، ويحيى نادر في الدقيقة 31، وسجل البديل جوناتاس الهدف الخامس بالدقيقة 68، واختتم التوغولي لابا كودجو، السداسية في الدقيقة 86.

وفاز الجزيرة على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف دون رد تقدم الجزيرة بهدف عبدالله إدريس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف كل من نيسكينز كيبانو وعبدالله رمضان وخليفة الحمادي 3 أهداف في الدقائق 60، و63 و85، وبهذه النتيجة رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 6 نقاط.

وعمق الشارقة جراح النصر وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، وتغلب عليه واحد صفر، باستاد آل مكتوم، سجل الهدف عبد الله غانم في الدقيقة 35، وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط.

وحقق فريق الإمارات فوزه الأول في الدوري وتغلب على خورفكان 2 - 0 .

وسجل الهدفين الإسباني باكو الكاسر والبديل فهد بدر، وبهذا الفوز رفع «الصقور» رصيده إلى 4 نقاط.

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