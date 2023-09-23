الإمارات يحقق الفوز الأول ويعود بكامل الزاد من خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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حقق فريق الإمارات فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكّن الصقور من التحليق والعودة بكامل الزاد من ملعب خورفكان الفوز عليه بنتيجة 2 / 0.

وبكّر الإسباني باكو الكاسر بأول اهداف الإمارات في الدقيقة 63، وأضاف البديل الناجح فهد بدر ثاني أهداف الصقور في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط، ويظل خورفكان برصيد 3 نقاط.

ولم يرتقِ الشوط الأول للمستوى المنتظر من قبل جمهور كل فريق، وكان واضحاً الحذر الشديد للاعبي الفريقين، والخوف من اهتزاز الشباك، على الرغم من نسبة الاستحواذ الأكبر لخورفكان على الكرة، في وقت اعتمد فيه رفاق اللاعب الإسباني أندرياس أنيستا على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة.

ويأتي التهديد الأول للخور عبر التسديدة القوية للاعب خورفكان خليل خميس تعامل معها حارس الامارات سهيل عبد الله بذكاء، وجاء الرد سريعاً للصقور عبر الوافد الجديد الإسباني باكو الكاسر الذي خطف إحدى الكرات من أمام مدافع خورفكان مسعود حسن، ليقوم بإرسالها بتسديدها أعلى حارس خورفكان أحمد ديدا، لكن الكرة مرت مع محاذاة القائم في الدقيقة 7، ولم تشهد دقائق الشوط الأول أي جديد على مستوى النتيجة التي ظلت سلبية مع نهاية شوط اللاعبين.

وخلال الشوط الثاني، وضع الإسباني باكو الكاسر بصمته الأولى مع الصقور، بعد تدوينه على أول أهداف اللقاء، مستفيداً من تمريرة البديل الناجح فهد بدر وسط دفاع خورفكان، لتصل الكرة للكاسر الذي حوَّلها في زاوية صعبة على حارس خورفكان هدف أول في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، مرَّر المحترف الليبي السنوسي الهادي كرة على طبق من ذهب للاعب فهد بدر الذي انطلق من منتصف ملعب خورفكان، ليتقدم بتوغّل داخل منطقة الجزاء، ليخرج حارس خورفكان أحمد ديدا لاعتراضه، لكنه سدد الكرة بطريقة ذكية في الزاوية اليمنى هدفاً ثانياً انتهت عليه المباراة بفوز الصقور على خورفكان بثنائية نظيفة.

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