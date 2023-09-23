العين يعتلي الصدارة بسداسية في شباك عجمان

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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اعتلى العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى (9 نقاط)، بعد فوزه الكبير على ضيفه عجمان، 6-0 مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة، وبخسارته تراجع عجمان إلى المركز الثاني عشر بنقطة واحدة فقط.

وأنهى الفريق البنفسجي الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها كل من عبد الرحمن أحمد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14، والمغربي سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 19، و43، ويحيى يحيى نادر في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تابع العين سيطرته على مجريات اللعب، وبحلول الدقيقة 68 أصبحت النتيجة 5-0 لمصلحته، بعدما سجل البديل جوناتاس هدفاً رائعاً بمجهود فردي رائع مستفيداً من سرعته الكبيرة.

وظهر الهداف التوغولى لابا كودجو، أخيراً ليسجل الهدف السادس في الدقيقة 86، فيما بدا عجمان أفضل حالاً مما كان عليه في الشوط الأول، وتعددت محاولاته للوصول إلى شباك خالد عيسى، وضاعت له أكثر من فرصة بواسطة برستيج موبنجو، والشيخاوي، ووليد أزارو.

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