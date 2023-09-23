الجزيرة يقسو على اتحاد كلباء ويمزق شباكه بأربعة أهداف

المصدر: متابعة - أحمد عيسى - تصوير - زيشان أحمد

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حقق الجزيرة فوزاً كبيراً وثميناً خارج قواعده على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مواجهة تميزت بالقوة والإثارة من الفريقين، نجح خلالها «فخر أبوظبي» في معانقة الفوز بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويبقى اتحاد كلباء برصيد نقطة واحدة.

بدأت المباراة قوية من الطرفين، مع أفضلية الجزيرة في السيطرة على الكرة ما أجبر كلباء على التراجع إلى المنطقة الدفاعية، لكنه نجح سريعاً في العودة إلى اللقاء مع نشاطه المكثف في الجانب الهجومي ليهدد مرمى الجزيرة بثلاث فرص خطرة، تألق علي خصيف في التصدي لها والتعامل معها بشكل جيد، بينما لاحت فرصة واحدة خطرة للجزيرة مرت جوار المرمى، ليعوضها بهدف التقدم في الدقيقة الأولى من الزمن المهدر بواسطة المدافع عبدالله إدريس والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، تبادل الفريقان الهجمات وحاول «النمور» إدراك التعادل ونجح في الضغط على مرمى الجزيرة دون أن يتمكن من صناعة فرص تهدد مرمى ضيفه رغم نجاحه في التمرير والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وبعد تقدم دقائق اللعب أضاف الجزيرة الهدف الثاني بواسطة نيسكينز كيبانو في الدقيقة 60 من صناعة جيدة للهداف علي مبخوت، وأتبعه عبدالله رمضان بالهدف الثالث سريعاً في الدقيقة 63.

وبعد الهدف أجرى الجهاز الفني للجزيرة تعديلات عدة في صفوفه ساهمت في مواصلة التفوق دون أن تتوقف المحاولات من جانب كلباء الذي زار المنطقة الخطرة للجزيرة مرات عدة لكنه اصطدم بتماسك دفاعه، وفيما كانت المباراة تمضي نحو دقائقها الأخيرة أضاف خليفة الحمادي الهدف الرابع للجزيرة بلعبة هوائية رائعة عند الدقيقة 85، ليتواصل اللعب مع أفضلية الجزيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

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