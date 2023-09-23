الشارقة يعمّق جراح النصر ويلحق به الخسارة الثالثة على التوالي في «المحترفين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

عمّق الشارقة جراح النصر، وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بدبي، وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط، في المقابل يستمر العميد في احتلال المركز الأخير بلا نقاط.

سيطر الحذر على مجريات المباراة في بدايتها، ورفض الفريقان المجازفة في الهجوم، مع التركيز على غلق المساحات، لتجنب قبول هدف مبكر، وانحصر اللعب وسط الملعب، قبل أن يبدأ الشارقة في النزول بثقله إلى مناطق النصر، معتمداً على سرعة أجنحته، وأوجد أول فرصة خطرة بواسطة التونسي فراس بالعربي، تصدى لها بنجاح حارس المرمى أحمد شمبيه، في الدقيقة 26، واستمرت محاولات الشارقة، إلى أن اختطف عبد الله غانم هدف التقدم من رأسية متقنة في الدقيقة 35، وكان المالي موسى ماريغا قريباً من إضافة هدف ثانٍ، إلا أن رأسيته مرت فوق المرمى بقليل، ورد النصر بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني، لكن حارس المرمى عادل الحوسني تألق في وجهه مرتين، في الدقيقتين 38 و42.

في الشوط الثاني، واصل الشارقة اللعب بالأسلوب التكتيكي نفسه، ونوّع هجماته بواسطة بالعربي وماريغا والبوسني مراليم بيانيتش، ثم البديلين عثمان كمارا وسيباستيان تيغالي، قبل أن يتراجع بثقله إلى الدفاع، في آخر ربع ساعة، في المقابل، كثف النصر محاولاته الهجومية، بحثاً عن التعادل، وحصل على أكثر من فرصة من كرات ثابتة، لكنه لم يحسن استثمارها، ليتجرع مرارة الخسارة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز