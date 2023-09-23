استعارة فدعق حل سريع لمشكلة حراسة مرمى شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نجح شباب الأهلي قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في حسم صفقة استعارة الحارس عادل فدعق (31 عاماً)، قادماً من نادي حتا، والذي تعاقد بدوره مع الحارس قبل أيام أيضاً، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع «الإعصار»، لتكون تجربته المقبلة مع «فرسان دبي»، ربما الأهم في مسيرته الرياضية، والتي دافع خلالها عن عرين أندية الوحدة، بني ياس، الجزيرة والنصر.ويمتلك فدعق الذي يعد حلاً سريعاً لمشكلة حراسة المرمى في شباب الأهلي، 5346 دقيقة ظهوراً في 60 مباراة مع الأندية التي لعب معها .

وكان ظهوره الأول موسم 2013-2014، في دوري المحترفين تحت 21 سنة، ثم ظهر في مسابقتي الدوري وكأس الرابطة موسم 2015 - 2016، وآخر مشاركاته في دوري المحترفين موسم 2018 - 2019، عندما لعب 270 دقيقة في 3 مباريات، وآخر مشاركته في كأس رابطة المحترفين، كان في الموسم الماضي، وشارك في مباراة واحدة.

إصابة

ويحاول شباب الأهلي بتعاقده مع عادل فدعق، إيجاد دعم عاجل وسريع لمركز حراسة المرمى، والمتوقع تأثره بغياب الحارس الأساسي ماجد ناصر، أثر تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهاء موسمه مع الفريق، وربما تدفع تلك الإصابة الحارس المخضرم والبالغ من العمر 39 عاماً، إلى اعتزال اللعب، وسيكون الاعتماد الرئيسي لشباب الأهلي، على الحارس حسن حمزة، والذي ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بدرع الدوري الموسم الماضي، بعد مشاركته في 16 من 26 مباراة في المسابقة، على أن يكون الحارس الثاني جمال إسماعيل الحوسني.

وتتركز مسيرة مشاركة جمال الحوسني، على دوري تحت 21 سنة، بسجل مشاركة 27 مباراة منذ موسم 2014 - 2015، وشارك في 8 مباريات بكأس رابطة المحترفين بداية من موسم 2018 - 2019، وشارك لمدة 12 دقيقة فقط في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ويملك شباب الأهلي أيضاً، 4 حراس شباب مسجلين في قوائم المحترفين، وهم حسن جابر وسعيد جمال أهلي وموسى عبدالله موسى.

وكل منهما يبلغ 19 عاماً، وعلي عبدالله الصفار ويبلغ 18 عاماً، وينفرد موسى بالمشاركة في مسابقات المحترفين، بظهوره في 8 مباريات بدوري المحترفين تحت 21 سنة، ومنها 7 مباريات الموسم الماضي، والذي حافظ فيه شباب الأهلي، على لقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، ومباراة واحدة لعبها هذا الموسم أمام خورفكان.

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