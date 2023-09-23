4 مواجهات ساخنة في دوري الأولى

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد أربعة من ملاعب أندية الهواة اليوم انطلاقة الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، وذلك بإقامة 4 مواجهات ساخنة ومثيرة عند الساعة 17:25.وتبرز للواجهة مباراة العربي متصدر ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من مباراتين والذي يستقبل في ملعبه في إمارة أم القيوين ضيفه الظفرة ثالث ترتيب المسابقة والذي يملك 4 نقاط جمعها من التعادل أمام الجزيرة الحمراء والفوز على الحمرية في الجولة الماضية في وقت حقق فيه العربي الانتصار على غلف يونايتد وغلف اف سي ويقود الفريق اليوم نجمه العائد راشد عيسى الذي انتقل الموسم الماضي لصفوف حتا بعدما قاده للتتويج بدرع دوري الهواة.

ويرغب راشد عيسى في تكرار تجربته قبل موسمين تحديداً بعدما كان قريباً من قيادة العربي إلى الصعود لدوري الكبار المرة الأولى في تاريخه ولكن الحلم لم يكتمل حينها بعدما احتل ممثل أم القيوين المركز الثالث في الموسم قبل الماضي.

القناصة والعروبة

وفي المباراة الثانية، يرحل العروبة وصيف الترتيب بست نقاط صوب ملعب مصفوت الرابع وبرصيد أربع نقاط وحقق العروبة انطلاقة مثيرة بعد الفوز في خارج الديار على الحصن وتخطي عقبة مسافي العنيد في المباراة الثانية بصعوبة ليحصد العلامة الكاملة ويتخلف عن العربي بفارق الأهداف، في وقت حقق فيه قناصة مصفوت الفوز في الافتتاح على يونايتد اف سي والتعادل أمام التعاون سلباً.

الحصن وغلف اف سي

ويلتقي دبا الحصن الثامن برصيد 3 نقاط ضيفه غلف اف سي الـ15 من دون رصيد من النقاط واستعاد الحصن نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعد الفوز على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة في وقت خسر فيه غلف إف سي مباراتيه السابقتين أمام الحمرية والعربي وهناك رغبة كبيرة من قبل لاعبي الفريق في استعادة النغمة والعودة من الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة اليوم، يستقبل مسافي بنقطة وحيدة ضيفه غلف يونايتد صاحب المركز الأخير والذي لا يملك أي نقطة وتعرض لخسارتين أمام العربي ودبا الحصن ولذلك يرغب كل فريق في تحقيق الفوز الأول في المسابقة.

وتقام يوم غدٍ 4 مباريات تجمع الحمرية والجزيرة الحمراء، والفجيرة يستضيف التعاون، والرمس يستقبل يونايتد، ودبا يلاقي سيتي ورفعت الفرق كافة شعار الفوز في الجولة الثالثة بعد تدعيم الصفوف بصفقات عديدة في فرق دوري الهواة كافة.

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