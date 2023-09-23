فيرنون دي ماركو: دبي مدينة عالمية ساحرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أكد الدولي السلوفاكي فيرنون دي ماركو لاعب فريق حتا أن دبي مدينة عالمية رائعة تتميز بكل معالمها الساحرة إلى جانب توفر كل الخدمات المميزة التي يحتاجها الزائر والمقيم، معرباً عن سعادته بالتواجد في «دانة الدنيا» مع زوجته وأفراد أسرته الذين يؤكدون أيضاً بأن دبي متفردة في كل شيء.وقال دي ماركو لـ«البيان» إنه سبق له زيارة دبي في معسكر إعداد خارجي مع فريق السابق لكن لم يسعفه الوقت لاكتشاف المدينة، إضافة إلى حتا التي تعتبر من الوجهات السياحية الرائدة في الإمارات والتي تضم سلسلة رائعة من الجبال إضافة إلى البحيرة وغيرها من المواقع السياحية، مشيراً إلى أنه سعيد بالتواجد في الإمارات لما تتميز به من تنوع ثقافي ومجتمع محب ومتسامح حيث لم يشعر بالغربة إطلاقاً في الأشهر الماضية.

وأشاد دي ماركو القادم من نادي براتيسلافا السلوفاكي بدوري المحترفين الإماراتي وقال إن المستوى الفني أقوى مما توقع لعدة أسباب أبرزها وجود لاعبين بجودة عالية سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو المواطنين، معرباً عن سعادته بالتجربة الإماراتية والخليجية الأولى التي يتطلع من خلالها أن يحقق الإضافة المطلوبة للفريق خاصة وأن أمامهم مشواراً طويلاً في الموسم.

مستوى فني

واستطرد: هناك اختلاف بين الدوري السلوفاكي والدوري الإمارات، حيث تعتبر الكرة الأوروبية مختلفة على المستوى الفني إضافة إلى وجود بعض الفوارق الأخر ترتبط بعامل الطقس، ولكني تأقلمت أكثر مع الأجواء وسيكون ذلك عاملاً إيجابياً لي ولجميع اللاعبين في الجولات والمباريات المقبلة.

فخر

وقال دي ماركو إنه فخور بزملائه اللاعبين رغم النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية ، لكن الوضع تحسن بعد تولي المدرب الجديد فابيو فيفياني قيادة الفريق مما انعكس إيجاباً على مستوى الفريق الذي كاد أن يخرج بفوز معنوي مهم أمام «الإمبراطور» في مباراة الإياب لمسابقة الكأس.

وأشار دي ماركو إلى أن فريق حتا يملك مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين يحتاجون إلى الوقت لاكتساب مزيداً من الخبرة في المباريات بدوري المحترفين.

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