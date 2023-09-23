«منتخب الأمل» يبدأ تحضيرات «الآسيوية» 9 أكتوبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً للانخراط في معسكر تدريبي محلي، سيقام في دبي خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان في إطار استعدادات «الأبيض الشاب» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2024 وبقية المشاركات الإقليمية والقارية الأخرى، ويحظى المنتخب باهتمام مسؤولي اتحاد الكرة لما يضمه من لاعبين متميزين، ويعتبر منتخب الأمل لكرة الإمارات للسنوات المقبلة.

مدرب وطني

ويشرف على تدريب الأبيض الشاب المدرب الوطني الكفؤ سليم عبدالرحمن الذي يملك خبرات كبيرة اكتسبها من خلال عمله مساعداً للمدرب الهولندي فان مارفيك الذي تولى تدريب الأبيض خلال الفترات السابقة، إضافة إلى توليه مهمة تدريب الفريق الأول للكرة بنادي الوصل، وقد عهد إليه اتحاد الكرة تلك المسؤولية في إطار دعم وتشجيع المدربين الإماراتيين على تولي مهمة تدريب المنتخبات الوطنية.

دعوة المدربين

ويقوم الجهاز الفني للمنتخب بدعوة مدربي الأندية لحضور التدريبات من أجل الوقوف على مستوى لاعبيهم خلال فترة انضمامهم للمنتخب، إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في التعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين، كما سيتم دعوة أولياء أمور اللاعبين كنوع من التحفيز للاعبين خلال فترة تواجدهم في معسكر دبي، وهي فكرة جيدة تساهم في منح اللاعبين طاقة إيجابية جيدة، كما سيمنح مدربي الأندية الوقوف على مستوى اللاعبين أمام حمل تدريبي وضغط نفسي مختلفين.

وديتان

وخلال الأسبوع المقبل سوف تتبلور أسماء المنتخبات التي سيواجهها الأبيض الشاب خلال معسكر دبي، حيث تقوم إدارة المنتخبات بالتفاوض مع عدد من المنتخبات النظيرة للاتفاق معها بشكل نهائي، كما يقوم الجهاز الفني للمنتخب بمراقبة اللاعبين في التدريبات بأنديتهم، ومسابقة الشباب تحت 19 سنة، تمهيداً لاختيار القائمة التي سيدخل أصحابها معسكر الإعداد المحلي في دبي.

يذكر أن «الأبيض الشاب» تجمع للمرة الأولى سبتمبر الجاري وأقام معسكراً إعدادياً في سلوفينيا، لعب خلاله 3 مباريات وديه أمام المكسيك وقيرغيزستان وكازاخستان تعرف خلالها الجهاز الفني على قدرات وإمكانات اللاعبين الفنية، وتوفير احتكاك قوي لهم.

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