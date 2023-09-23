خورفكان والإمارات.. نكهة إسبانية

المصدر: خورفكان،رأس الخيمة ـ محمد فضل وأحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي فريقا خورفكان والإمارات لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، ويتطلعان إلى فتح صفحة جديدة، وتحقيق الفوز، وستكون المواجهة بنكهة إسبانية، تحت إشراف مدربين من الجنسية الإسبانية، هما جيرارد زارغوسا «النسور»، ولويس بلاناجوما «الصقو»، كما أن الإمارات نجح في ضم الإسباني باكو الكاسر ليلعب بجوار مواطنه أنييستا، ويحتل خورفكان المركز الثامن بثلاث نقاط والإمارات بالمركز العاشر بنقطة. وتبدو الأمور داخل خورفكان لا تسر جماهير النادي بعد مغادرة «النسور» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي،ويعمل «الصقور» على تحقيق فوزه الأول تحت قيادة الإسباني بلاناغوما الذي يقود الفريق في أول مباراة بالدوري.

ووصف مدرب خورفكان زارغوسا المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أن لاعبي «النسور» تناسوا مرارة الخروج من مسابقة الكأس وكل تركيزهم منصب حالياً على مباراة الإمارات، مشيراً إلى ضرورة الحذر أمام الإمارات الذي دعم صفوفه بعناصر جيدة وقال نسعى لمصالحة جماهيرنا.

وأكد لويس بلاناغوما رغبة لاعبي الإمارات في الفوز وتعويض النتائج السلبية السابقة، وقال: هدفنا تحقيق الانتصار الأول في البطولة. وأكد بلاناغوما عدم وجود إصابات أو غيابات بالفريق وقال: ثقتنا كبيرة في المجموعة التي ستخوض اللقاء لتقديم مباراة ترضي الجماهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز