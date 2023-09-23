كلباء والجزيرة.. لقاء التعويض

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يحلّ فريق الجزيرة ضيفاً على اتحاد كلباء في الخامسة وعشرين دقيقة عصر اليوم، في مباراة مرتقبة لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسيكون التعويض عنواناً للقاء بعد خسارة وتعادل كلباء في أول جولتين أمام الشارقة والبطائح خلال المباراة، فيما خسر الجزيرة أمام الوحدة في كلاسيكو العاصمة. ويبلغ رصيد كلباء نقطة واحدة بالمركز 11 بينما يحتل الجزيرة المركز السادس بثلاث نقاط.وخلال عصر الاحتراف لم يحقق كلباء الفوز على الجزيرة إلا في مباراة وحيدة مقابل انتصار فخر أبوظبي في 11 مباراة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وأكد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لكلباء: إن المباراة لن تكون سهلة، وقال لاعبونا على قدر كبير من الجاهزية، وشاهدت روح التحدي والإصرار لديهم والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، وأنا على يقين أن الفريق سيقدم مباراة جيدة، ونسعى للفوز.

وأتمنى مساندة الجماهير للفريق. وأكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن لاعبي الفريق في كامل الجاهزية باستثناء خلفان مبارك الذي يعاني من الإصابة وقال: نواجه منافساً قوياً يتمتع بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير في بطولة الكأس ، ولديه رغبة مواصلة النتائج الإيجابية كما يمتلك الكثير من المميزات مثل تحوله السريع من الدفاع إلى الهجوم. وأشار دي إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه لتجاوز كلباء مبيناً أهمية الاستفادة من الفرص والتركيز طوال شوطي اللعب مع احترام المنافس.

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