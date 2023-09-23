العين وعجمان.. طموحات مختلفة

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يستضيف العين باستاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء اليوم نظيره عجمان لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ويلعب الفريقان بطموحات مختلفة .ويلعب العين بمعنويات عالية بعد فوزه آسيوياً خارج ملعبه، ويتطلع لمتابعة نتائجه القوية محلياً إذ حقق الفوز في الجولة السابقة على حتا بهدفين ووصل للنقطة السادسة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب الأهلي المتصدر.بينما يتطلع عجمان صاحب المركز الثاني عشر للخروج بأفضل نتيجة خارج ملعبه وهو العائد من تعادل بأربعة أهداف لمثلها أمام الإمارات بالجولة السابقة .

وخاص الفريق تجربة ودية أمام شباب الأهلي كانت بمثابة «بروفة» للجهاز الفني بقيادة البرازيلي كايو زاناردي لتصحيح الأخطاء التي حدثت في أول جولتين للدوري وأهمها التركيز على التنظيم الدفاعي بعد أن استقبل مرمى الفريق 7 أهداف في مباراتي شباب الأهلي والإمارات.

برنامج

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أنهم وضعوا برنامجاً خاصاً باستشفاء واستعادة النشاط سعياً لبلوغ درجة الجاهزية المطلوبة من أجل تحقيق هدفنا في مواجهة عجمان الليلة، وقال: سنخوض المباراة بعد ثلاثة أيام من رحلة طشقند ولكن العين نادٍ محترف ومطالبون بالتعامل مع كل الظروف وبرؤية إيجابية، وأعتقد أن الفترة الفاصلة ما بين مباراتينا الماضية والقادمة جيدة وهي أفضل من يومين اثنين فقط.

وطمأن شرودر جماهير العين على صحة المهاجم التوغولي لابا كودجو بعد استبداله في مباراة بختاكور الأخير.

موضحاً أن اللاعب وضعه جيد جداً ولا يعاني من أي مشاكل، وهو في أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة الليلة ولا توجد أي غيابات، وأضاف: أتمنى أن أرى مدرجات استاد هزاع بن زايد ممتلئة بجماهير العين في مواجهتنا القادمة كونها مهمة جداً بالنسبة للفريق وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث.

لا ضغوط

ولم يخفِ كايو زاناردي مدرب عجمان صعوبة المهمة في تعليقه على المباراة مع التأكيد على خوض فريقه فترة استعداد جيدة خلال فترة التوقف بعد الجولة الثانية، وقال: المباراة مهمة، عملنا كثيراً في التحضير خلال فترة التوقف، علينا التركيز طوال فترة المباراة.

وأضاف: الحصول على نقطة واحدة في جولتين لا يمثل ضغوطاً على فريقنا، الضغوط موجودة في كرة القدم بغض النظر عن أي حسابات، وفي الموسم الماضي حصل عجمان على نقطة واحدة أيضاً في أول جولتين، كما أن مغادرة الفريق من الدور الأول على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليست مزعجة، وسيكون تركيزنا على الدوري وعلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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