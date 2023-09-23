النصر والشارقة.. تصحيح المسار

المصدر: الشارقة، دبي - ياسر قاسم وعدنان الغربي

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يستضيف النصر نظيره الشارقة، في الخامسة و20 دقيقة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، في لقاء مهم للفريقين اللذين يتطلعان لتصحيح المسار والانطلاق من جديد في المسابقة بعد خسارتيهما في الجولة الماضية من بني ياس والوصل، وتعد المباراة مواجهة التحدي خارج المستطيل الأخضر بين الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر، والروماني اولاريو كوزمين مدرب الشارقة.

ويخوض«العميد» المباراة بصفوف مكتملة ويسعى لتحقيق فوزه الأول في دوري المحترفين والحفاظ على مستواه الجيد الذي ظهر عليه في المباراة الأخيرة التي تغلب فيها على عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع الماضي.

ويتطلع الفريق الشرقاوي للعودة إلى طريق الانتصارات وتصحيح وضعه بعد خسارته في الجولة الثانية على ملعبه من الوصل 1 - 3، رافعاً شعار الوصول للنقطة السادسة بعد أن حصل على 3 نقاط في الجولة الأولى خارج ملعبه بالفوز على اتحاد كلباء 4 - 3.

واستأنف الفريق تدريباته في اليوم التالي لعودته من الدوحة عقب خوضه مباراة الجولة الأولى في دوري المجموعات الآسيوية في الدوحة أمام السد القطري،وانحصرت فترة الاستعداد لمواجهة النصر في 3 أيام لم تكن كافية لبلوغ اللاعبين كايو لوكاس ومحمد عبدالباسط الجاهزية المطلوبة، وربما يكونا خارج التشكيلة.

حيث أصيب عبد الباسط في الإحماء قبل انطلاقة مباراة السد بينما خرج كايو مصاباً في الشوط الثاني للمباراة، ولكن في المقابل أصبح التونسي فراس بالعربي في جاهزية مثالية بعد مشاركته في مباراة السد منذ البداية وظهوره بمستوى جيد، ويتوقع ألا تختلف تشكيلة المباراة كثيراً عن التي بدأ بها كوزمين مباراة السد القطري.

وتبدو الأمور مطمئنة للجهاز الفني للشارقة رغم احتمال بعض الغيابات، نظراً للمستوى البدني الذي ظهر به الفريق في مباراة السد، ونجاح الفريق في المحافظة على مرماه خالياً من الأهداف.

مؤشر إيجابي

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر أن فريقه جاهز لتقديم صورة أفضل من المواجهتين السابقتين أمام الجزيرة وبني ياس، مشيراً إلى أن أداء الفريق تحسن في المباراتين الأخيرتين أمام عجمان، ما يشكل مؤشراً إيجابياً حول قدرة النصر على التطور والظهور بمستويات جيدة، وقال: ندرك صعوبة المباراة أمام الشارقة ولكن يتوجب علينا الفوز خصوصاً أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا.

وأوضح المدرب الصربي أن النصر يمر بفترة إيجابية في الوقت الحالي وهو مكتمل الصفوف، الأمر الذي يعزز حظوظه لتقديم صورة أفضل.

وبشأن تغيير مركز اللاعب أحمد جشك في أكثر من مباراة، قال مدرب النصر: جشك لاعب يمتلك قدرات هجومية ودفاعية وبدنية جيدة وبإمكانه أن يشغل أكثر من مركز، لذا نحاول استثماره للعب حسب حاجة الفريق.

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