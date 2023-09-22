الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي والعين والوصل تتطلّع لمواصلة الانطلاقة القوية

المصدر: وكالات

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تتطلّع فرق شباب الأهلي والعين والوصل للفوز الثالث توالياً والحفاظ على بدايتها القوية هذا الموسم، عندما تنطلق السبت المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي في كرة القدم.

ويتصدّر شباب الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن العين والوصل، لكن مهمته لن تكون سهلة عندما يحل ضيفاً الأحد على البطائح الرابع برصيد 4 نقاط والذي حقق بدوره بداية قوية بعد فوز مفاجئ على الوحدة والتعادل مع الاتحاد كلباء.

وتعرّض شباب الأهلي لضربة قوية بعد اصابة حارس مرماه المخضرم ماجد ناصر (39 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى وانتهاء موسمه مبكراً، مما سيحرمه من أهم العناصر التي ساهمت في حصوله على اللقب الثامن في الموسم الماضي.

وستكون مهمة العين المنتشي بالفوز الكبير على باختاكور الاوزبكي 3-0 في طشقند الثلاثاء في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا أسهل على الورق، عندما يستضيف السبت عجمان الثاني عشر برصيد نقطة بعد خسارة وتعادل.

وقال مدربه الهولندي الفريد شرودر "سنلعب مع عجمان بعد ثلاثة أيام من رحلة طشقند، ولكن نملك لاعبين محترفين، وعلينا التعامل مع كل الظروف وبرؤية ايجابية".

وتابع "سنعمل لتقديم أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في لغة الانتصارات".

ويستضيف الوصل الثالث بني ياس الخامس (3 نقاط) الاحد بطموح تحقيق أفضل بداية منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.

وفاز الفريق الباحث عن لقبه الثامن والأول منذ 2007 على الامارات 1-0 والشارقة 3-1، ليعادل انجازه في موسم 2011-2012 عندما حقق فوزين أيضاً في أوّل مباراتين، قبل ان يتعادل في الثالثة مع عجمان.

واكد الوصل بتخطيه الشارقة في معقله في المرحلة الماضية طموحاته الكبيرة هذا الموسم، مع التألق اللافت للدوليين كايو كانيدو وفابيو ليما وعلي صالح وعلي سالمين، والمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش.

وستكون مواجهة النصر الأخير من دون رصيد وضيفه الشارقة التاسع (3 نقاط) السبت الأبرز في المرحلة الثالثة.

ورغم تعرّض النصر لخسارتين، إلا أن ذلك لم يعكس امكاناته الحقيقية التي قدّمها بأفضل صورة، بعد اكتساحه عجمان 4-1 وتأهله الى ربع نهائي كأس الرابطة.

وكان النصر الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، وهو يعوّل على استمرار شهية مهاجمه الدولي الايطالي السابق مانولو غايياديني صاحب هدفين في الفوز على عجمان، ومهارات المغربي عادل تاعرابت.

ويسعى الشارقة من جهته الى تعويض خسارته أمام الوصل، وهو دعّم صفوفه قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية بالمالي موسى ماريغا القادم من الهلال السعودي، لكنه في المقابل استغنى عن مهاجمه الاسباني باكو ألكاسير واعاره الى الامارات حتى نهاية الموسم.

وتشهد مباراة خورفكان (3 نقاط) وضيفه الامارات (نقطة) ظهور مدرّبين اسبانيين جديدين حلا بديلين لوطنيين، بعدما عيّن الاول لويس بلاناغوما خلفاً لمحمد الجالبوت، والثاني جيرارد ساراغوسا مكان عبد العزيز العنبري.

كما ان المباراة ستشهد عودة ثنائية النجم الاسباني السابق اندرياس انييستا (39 عاماً) ومواطنه الكاسير (30 عاماً) بعدما لعبا معاً في برشلونة من 2016 حتى 2018، قبل رحيل الأول عن الفريق الكاتالوني الى فيسيل كوبي الياباني، والثاني الى بوروسيا دورتموند الألماني، كما تزامل اللاعبان في صفوف منتخب إسبانيا من 2014 حتى 2018.

ويأمل الامارات في ان يحل الكاسير، صاحب 9 اهداف مع الشارقة والذي يرتبط معه حتى حزيران/يونيو 2025، مشاكله الهجومية.

وعانى الامارات رغم ضمّه المخضرم إنييستا في بداية الموسم بعد عودته الى الدرجة الاولى، حيث حصد نقطة من مباراتين في الدوري، وودع كأس الرابطة من الدور الأول بخسارته امام الوحدة ذهابا صفر-3 وايابا صفر-5، ويلعب الاحد أيضاً، الوحدة (3 نقاط) مع حتا الثالث عشر من دون نقاط.

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