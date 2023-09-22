ميديروس: لا يمكن الحكم على النصر من مباراتين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد البرتغالي أيوري ميديروس لاعب النصر، أن خسارة فريقه في الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين مجرد عثرة لا تعكس مستواه الحقيقي، وأنه لا يمكن الحكم على الفريق من مباراتين، وقال لاعب النصر الجديد القادم للعميد من فريق سبورتينغ براغا البرتغالي في تصريح لـ«البيان»: سعيد بتجربتي الأولى في الإمارات لكن ما يحزنني هو عدم تحقيق الفوز في المباراتين الأولى والثانية رغم أننا نملك فريقاً جيداً، أدرك أن الأمر كان صدمة لجماهيرنا وأريد أن أطمئنهم بأن الأمور ستكون إيجابية في المباريات المقبلة، سنبذل المزيد من الجهود ونطور أنفسنا حتى نسعدهم.وقال:

نملك لاعبين ممتازين وأصحاب خبرة ولكن المشكلة التي واجهناها هي تشكل الفريق من مجموعة من اللاعبين الجدد الذين كانوا بحاجة إلى القليل من الوقت للتأقلم مع الظروف الجديدة والتجانس مع بعضهم البعض، وحالياً الأمور تسير بشكل جيد، صحيح ما ظهرنا عليه في المباراتين الأولى والثانية لا يعكس مستوانا الحقيقي، وسنحاول تغيير تلك الصورة نهائياً ونجعل فوزنا على عجمان في المباراة الأخيرة نقطة انطلاق لمرحلة أفضل.

تجربة

وخاض أيوري 4 مباريات مع النصر بواقع 3 في مسابقة لدوري وواحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل هدفين وسبق له اللعب في 8 أندية في 4 دوريات أوروبية مختلفة، بداية من ناديه الأصلي سبورتينغ لشبونة وأوركا وموريرنسي وبوافيستا في الدوري البرتغالي ثم نادي جنوة الإيطالي وفارسوفيا البولندي ونورنبيرغ الألماني، ومثل منتخب البرتغال للفئات السنية وصولاً إلى المنتخب الأولمبي.

وفاز ميديروس مع سبورتينغ لشبونة بكأس الدوري البرتغالي في موسم 2017 - 2018، ومع سبورتينغ براغا بكأس البرتغال موسم 2020 - 2021، وشارك مع سبورتينغ براغا الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

صداقة

وكشف ميديروس عن علاقة الصداقة القوية التي تربطه مع مواطنه توزي لاعب النصر السابق، الذي لعب معه جنباً إلى جنب في المنتخب البرتغالي تحت 21 عاماً، موضحاً أن توزي نصحه بقبول عرض النصر دون تردد وأن أسرته ستكون سعيدة للغاية بالانتقال للعيش في دبي، وأضاف قائلاً:

توزي صديقي منذ سنوات طويلة، لقد لعبنا معاً في المنتخب البرتغالي، وطبعاً لن أجد أفضل منه لاستشارته بخصوص عرض النصر لأنه قضى هنا 4 سنوات ويعرف الكثير عن كرة القدم والحياة بشكل عام، لقد نصحني بقبول العرض دون تردد وقال لي أني سأجد الحياة الجميلة وأستمتع بعملي مع الفريق وفعلاً أنا ممتن له، وسعيد بالعيش مع عائلتي في دبي.

وبشأن مواجهة الشارقة في الجولة المقبلة، أوضح ميديروس أن المباراة صعبة على الفريقين، خصوصاً بالنسبة للنصر المطالب بالفوز لتعويض خسارتي الجولتين الأولى والثانية، وقال: لا بديل لنا عن الفوز، نحترم الشارقة، إنه فريق قوي يضم لاعبين جيدين ولكن نحن أيضاً فريق قوي وسنؤكد ذلك في المباراة.

وصرح ميديروس بأنه لا يمكن الحكم على أداء الفريق من مباراتين لأن المستوى يتطور من مباراة إلى أخرى، مؤكداً أن النصر يملك كل الإمكانات حتى يستعيد مكانته الحقيقية في الدوري الإماراتي وينافس على المراكز المتقدمة لكن ذلك يحتاج إلى الوقت وإلى دعم محبيه والوقوف إلى جانبه في كل الظروف، خصوصاً في الخسارة قبل الفوز.

وعن رأيه في هجرة «نجوم أوروبا» إلى الدوري السعودي، أكد اللاعب البرتغالي أن انتقال نجوم كبار مثل مواطنه كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما وغيرهما من اللاعبين، يشكل قفزة هائلة في عالم كرة القدم وسيجلب معه العديد من الفوائد التسويقية والفنية.

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