مامادو كوليبالي: وجودي ضمن تشكيلة الجزيرة إنجاز كبير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد العاجي مامادو كوليبالي مدافع الجزيرة، أن وجوده ضمن عناصر التشكيلة الأساسية في المباريات السابقة، يعتبر إنجازاً كبيراً له، يمنحه دافعاً أكبر، حتى يحافظ على مقعده الأساسي في مشوار الموسم الحالي، وتطوير قدراته الفنية، ذاكراً أن «فخر أبوظبي» يضم مجموعة من العناصر المتميزة، التي تستحق جميعها فرصة المشاركة، وأنه سعيد بالثقة التي وجدها من الجهاز الفني. وظهر كوليبالي «20 عاماً»، الذي يمضي موسمه الثالث مع الجزيرة، على غير العادة، أساسياً في المباريات الأربع السابقة، مباراتان في الدوري ومثلهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدد دقائق لعب كاملة، مقدماً مستويات جيدة، حصل بها على إشادة واسعة.

وأكد مامادو كوليبالي المقيد في فئة اللاعب المقيم، أنه اجتهد في تدريباته حتى ينتزع فرصة اللعب، وقال في تصريحات لـ «البيان»، إن نيل ثقة المدرب فرانك دي بور، رفع من روحه المعنوية، وزاد من دافعه للاجتهاد أكثر، حتى يقدم أفضل ما عنده.

وأضاف: ليس أمراً سهلاً أن تحصل على فرصة اللعب في فريق مثل الجزيرة، الذي يمتلك العديد من المواهب، أعلم ذلك جيداً، وأعلم قيمة الثقة التي وجدتها، لذلك حريص على بذل كل الجهد حتى لا أخذل المدرب وجماهير النادي التي تنتظر الكثير من جميع زملائي في هذا الموسم.

وعن سر تألقه اللافت، قال كوليبالي إنه فقط يجتهد، سواء في التدريبات أو المباريات، وأضاف: أعتقد أن أكثر شيء يساعدني على الظهور الجيد، اللعب بدون ضغوط، وأن أضع كامل تركيزي في المباراة، وتنفيذ توجهيات المدرب، والاجتهاد مع زملائي اللاعبين لتحقيق الفوز دائماً، من المهم أيضاً بالنسبة لي، عدم التفكير في المشاركة أو عدمها، لأن ذلك قد يفقدني التركيز في المباريات، علي أن أجتهد فقط في أرضية الملعب، والاستمتاع بكرة القدم.

وحول طموحه مع الفريق، قال إن هدفه يكون منصباً على المباراة التي يخوضها، وكيفية الخروج منتصراً، لأن الفوز يسعد جماهير النادي، ويقود الفريق إلى الأمام، ويساعده على تحقيق جميع الأهداف التي يخطط لها.

وعن إمكانية فوز الجزيرة بلقب الدوري في الموسم الحالي، أجاب كوليبالي: ولم لا يفوز باللقب؟ نسعى لتحقيق أفضل النتائج في الدوري، وبقية المنافسات، الجزيرة مؤهل للإنجازات، ويمتلك الأدوات التي تساعده على تحقيق الانتصارات ونيل البطولات.

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