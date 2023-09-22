ناصر عيسى: الوصل قادر على الفوز بالدوري هذا الموسم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد ناصر عيسى لاعب المنتخب الوطني والوصل السابق، أن الوصل قادر على الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد المستوى الطيب الذي قدمه في أول جولتين، وتوافر العديد من المقومات التي تعزز من فرص استعادة اللقب بعد 17 عاماً. حيث يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين الموهوبين، وقيادة الفريق من مدرب مميز قادر علي التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات اللاعبين، وتواجد دكة احتياط تعزز من أداء الفريق خلال المباريات، وهذا ما كان ينقص الوصل خلال الفترة الأخيرة.

دعم إداري

وقال ناصر عيسى في تصريح لـ «البيان»: أتمنى أن تقوم إدارة النادي بقيادة أحمد الشعفار بتقديم مزيد من الدعم الإداري القوي للفريق من أجل استعادة اللقب الغالي، وأقولها بكل صراحة لا عذر أمام الوصل لاستعادة لقب بطولة الدوري هذا الموسم، بعد كل الجهد الذي بذل لتكوين فريق قوي خلال الفترة الأخيرة.

كما أن جمهور الوصل متعطش للبطولات التي غابت عن قلعة الإمبراطور لمدة طويلة، ولعل وقفة الجماهير ودعمهم القوي للفريق ولاعبيه وتواجدهم بقوة في المدرجات لرسالة واضحة للاعبين بضرورة بذل أقصى جهد، من أجل تحقيق بطولة تسعد هؤلاء الجماهير الوفية لناديها.

وأضاف: إنني أرى السنة الحالية هي سنة الوصل، وهناك تكاتف كبير من أقطاب وأبناء النادي ولاعبيه السابقين، من أجل دعم الفريق وتشجيع لاعبيه على التميز والإجادة، لمواصلة تحقيق الفوز خلال المباريات، ولعل مباراة الفريق أمام بني ياس في الجولة الثالثة، تعتبر تحدياً جديداً للاعبين لإثبات أنهم لم يتأثروا بفترة التوقف، وأنهم عازمون على مواصلة الفوز، والمنافسة بقوة على الصدارة.

مستوى

وعن رأيه في مستوى الدوري بعد أول جولتين، قال ناصر عيسى: من الصعب الحكم على مسابقة من أول جولتين، للعديد من الأسباب، منها عدم اكتمال جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وظروف الطقس التي لا تشجع على العطاء الكامل، لذلك جاء المستوى متذبذباً لمعظم الفرق، حتى جاءت فترة التوقف الحالية للدوري والتي تعتبر مفيدة للفرق في إعادة ترتيب أوراقها، والسعي لتدارك أية سلبيات ظهرت خلال الجولتين، كما أنها أضرت البعض الآخر، خاصة الذين حققوا الفوز ويتنافسون على الصدارة.

أداء

وتمنى ناصر عيسى، أن يتحسن الأداء مع تحسن الطقس خلال الجولات المقبلة، لأن مردود اللاعبين خاصة الأجانب الذين يشاركون في الدوري للمرة الأولى سيزداد، وبالتالي سيكون المستوى العام أفضل، وعن تقييمه لبعض الفرق قال:

حتى الآن شباب الأهلي في الصدارة مع العين والوصل وهي الفرق الأفضل حتى الآن، والعين عاد بقوة ولكنه لم يختبر بشكل جدي للآن، وهي الفرق المنافسة بقوة على الصدارة.

ومن ثم يأتي الجزيرة والوحدة والشارقة ولكن مستوى هذه الفرق متذبذب، والنصر لا يزال في غير مستواه ولا بد من سعي الفريق لتحسين أدائه عند استئناف الدوري، في المقابل هناك فرق تجتهد مثل بني ياس والبطائح، وفرق أخرى تجاهد من أجل البقاء.

أهمية

وفيما يتعلق بمشاركة فريقي الشارقة والعين في دوري أبطال آسيا، قال ناصر عيسى: للأسف فرقنا لا تمنح تلك البطولة الأهمية المستحقة، وتدخر جهدها للمسابقات المحلية، لذلك أتوقع ألا تصل فرقنا إلى الدور نصف النهائي، وإن كان توقعاً على غير أمنيتي، لأن كل الإمكانات متوافرة لفرقنا من أجل الظهور المتميز في تلك البطولة القارية، وأتمنى للشارقة العين التوفيق خلال تلك النسخة من عمر المسابقة.

روح

أما عن معسكرات الأبيض الأخيرة وأداء اللاعبين أمام كوستاريكا، فتمنى ناصر عيسى، من كل قلبه التوفيق للأبيض في مهماته المقبلة، والسعي بقوة للتأهل إلى مونديال 2026، والمنافسة بقوة على لقب كأس آسيا، ولعل أداء اللاعبين أمام كوستاريكا يدعونا للتفاؤل نحو المستقبل، بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، ولكن أكثر ما أعجبي روح اللاعبين القتالية خلال المباراة وهذا هو المكسب.

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