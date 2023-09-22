1715 صفقة في الميركاتو الصيفي

المصدر: متابعة - محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري

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بلغت معاملات الأندية لقيد وتسجيل اللاعبين في الأندية المحترفة وفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب خلال الفترة الأولى للانتقالات «الميركاتو الصيفي» للموسم الرياضي الحالي 1715 معاملة، وشهد اليوم الختامي للانتقالات الصيفية إجراء 148 معاملة، وأغلق اتحاد الكرة في الخامسة من مساء أمس «الميركاتو» والذي بدأ 3 يوليو الماضي.

ووزعت معاملات قيد وتسجيل اللاعبين ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

قدمت أندية المحترفين 198 معاملة، تنوعت ما بين 118 لاعباً مواطناً، و 23 لاعباً مقيماً، و2 من مواليد الدولة، و 55 لاعباً أجنبياً.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 409 معاملات، تضمنت 240 لاعباً مواطناً، و16 من مواليد الدولة، و 94 لاعباً مقيماً، و 59 لاعباً أجنبياً.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 301 معاملة، وزعت ما بين 20 لاعباً مواطناً و17 من مواليد الدولة، و89 لاعباً مقيماً و 175 لاعباً أجنبياً

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 402 معاملة، تضمنت 8 لاعبين مواطنين، و9 من مواليد الدولة، و 36 لاعباً مقيماً، و 349 لاعباً أجنبياً

بينما تم إجراء 85 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين 54 لاعباً مواطناً، و3 من واليد الدولة، و 28 لاعباً مقيماً.

وتم قيد وتسجيل 94 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم 68 لاعباً مواطناً، و4 من مواليد الدولة، و 22 لاعباً مقيماً.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 153 معاملة، تنوعت ما بين 77 لاعباً مواطناً، و 9 من مواليد الدولة، و 67 لاعباً مقيماً.

اللحظات الأخيرة

وشهدت اللحظات الأخيرة للميركاتو تعاقد نادي شباب الأهلي مع الحارس عادل أبوبكر فدعق، قادماً من نادي حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون أحد الحراس الذين يعتمد عليهم الفريق إلى جوار الحارسين حسن حمزة وجمال إسماعيل، وجاء التعاقد مع فدعق بعد التأكد من انتهاء موسم ماجد ناصر، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعاقد الشارقة مع المدافع الكرواتي الشاب مارو كاتينتش (19 عاماً) قادماً من دينامو زغرب الكرواتي وتم قيده في خانة اللاعب المقيم، وضم اتحاد كلباء، البرازيلي والاس دوس سانتوس (28 عاماً) من نادي ووهان الصيني خلفاً لمواطنه فرنانديز المصاب، وسبق أن لعب دو سانتوس لأندية لاتسيو وموناكو وبراغا فضلاً عن تمثيله لمنتخب البرازيل تحت 23 سنة.

وتعاقد حتا مع 3 مدافعين، حيث استعار محمد عبدالرحمن من النصر، والمدافع عبدالله الحمادي من الشارقة، وتعاقد مع عبدالرحمن عادل من شباب الأهلي.

وظفرت أندية دوري الدرجة الأولى بصفقات عدة واستعاد نادي العربي جهود لاعبه السابق راشد عيسى الذي قاد حتا للتتويج بدرع «الهواة» والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، فيما تعاقد نادي الفجيرة مع البرازيلي جوناثان ليما وتم قيده ضمن فئة المقيمين، وضم العروبة العماني حامد يحيى، وكسب الرمس المهاجم الشاب طلال عبدالله لاعب العربي.

كما ضم مصفوت السنغالي ندياو ديوب لموسم واحد. وتعاقد الجزيرة الحمراء مع الثلاثي محمد غرغور، روستاند دجوه، والبرازيلي دانيلو أوليفيرا قادماً من نادي راب راتشا التايلاندي.

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