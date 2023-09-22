طاقم ألماني يدير لقاء العين وعجمان

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إدارة مباراة العين مع عجمان في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، غداً، إلى طاقم تحكيم ألماني، بقيادة دانييل سايبيرت، ويعاونه مواطناه يان سيديل، رافئيل فولتين، وتم اختيار الحكم الشاب سيف المصعبي حكماً رابعاً، وأسندت إدارة تقنية الفيديو بالمباراة، إلى الألماني بنجامين كورتيس، ويعاونه يوسف الجسمي. وتعتبر المباراة هي الأولى التي سيتم إسنادها لحكام أجانب هذا الموسم.

ويملك الألماني دانييل سايبيرت خبرة كبيرة، ويعتبر من حكام النخبة في ألمانيا، وسبق له إدارة نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر. وظهر سايبيرت «37 عاماً»، لأول مرة على الساحة الدولية، بإدارته مباراة البرتغال وتركيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً.

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