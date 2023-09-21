«المحترفين» تطلق حسابها الرسمي والأندية عبر قنوات «واتساب»

المصدر: وام

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، والأندية الـ14 المشاركة في مسابقات المحترفين هذا الموسم، قنواتها الرسمية على تطبيق «واتساب»، وذلك لتعزيز عملية إيصال المعلومات والأخبار إلى الجماهير.

وجاء إطلاق هذه القنوات رسمياً يوم 13 سبتمبر الجاري، والتي سبقتها جهود للتحضير المشترك بين الرابطة وMETA، عبر سلسلة من الاجتماعات وورش العمل، لتنطلق بعدها هذه القنوات الموثقة رسمياً، لتنضم إلى سلسلة من المنصات الأخرى، التي تتواجد فيها الرابطة والأندية بكل فعالية، وبمختلف اللغات، للوصول إلى أكبر شريحة من الجماهير والمهتمين بمسابقات المحترفين وكرة القدم عموماً.

جدير بالذكر أنه بإمكان مستخدمي واتساب كتابة اسم النادي في البحث من أجل إيجاد قناة الرابطة أو النادي المفضل لهم، وذلك للبقاء على تواصل مع النادي، والاطلاع على آخر المعلومات التي سيتم توفيرها للمستخدمين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وتشمل: الفيديو، والصور، والرسائل الصوتية والأخبار وغيرها.

وبهذه الخطوة، ستكون رابطة المحترفين الإماراتية الأولى بين جميع المؤسسات الرياضية، التي تنضم رفقة جميع الأندية المحترفة للقنوات الرسمية في منصة «واتساب».

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