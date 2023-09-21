حمدان بن محمد يكلف محمد المري برئاسة اجتماعات مجلس إدارة شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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كلف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، برئاسة اجتماعات مجلس إدارة النـادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي عبر منصة "إكس" منح سمو الشيخ حمدان بن محمد للفريق المري ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية فـي إمارة دبي، وذلك إلى حين صدور أي توجيهات جديدة من سمو رئيس النادي في هذا الخصوص.

وتنفيذاً لأوامر سموه، فإن مجلس دبي الرياضي قد طلب من الفريق محمد أحمد المري بعقد اجتماع لمجلس الإدارة النادي بأسرع وقت، على النحو الذي يسهم في ضبط وحوكمة عمل نادي شباب الأهلي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية بخصوص عمل الأندية.

وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس النادي يتضمن عمل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم وتشكيل شركة قطاع الألعاب الرياضية، ووضع الخطط المالية الخاصة بموازنة النادي للموسم الرياضي 2023/2024 والاستدامة المالية لعمل النادي، وكذلك العمل على المحافظة وتعزيز الإنجازات الرياضية التي حققتها فرق النادي في كرة القدم وجميع الرياضات ولجميع الفئات العمرية، وتعزيز الأداء الاحترافي وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في فرق النادي.

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