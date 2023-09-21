أحمد ونهيان بن سلطان آل نهيان يزوران نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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قام الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ نهيان بن سطان بن خليفة آل نهيان، بزيارة نادي الإمارات، مساء أمس، حيث كان في استقبالهما يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقد حرص سموهما على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفي مقدمتهم النجم الإسباني أندرياس أنييستا، والجهازين الإداري والفني، حيث أحدثت الزيارة صدى كبيراً في النادي وكذلك في نفوس اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وحث سموهما اللاعبين والجهاز الفني على مضاعفة الجهد خلال الموسم حتى يظهر الفريق في أفضل حالاته من أجل رسم صورة طيبة عن الصقور وإسعاد جماهيرهم.

من ناحيته، أشاد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة، بزيارة الشيخ أحمد والشيخ نهيان بن سلطان آل نهيان، والتي ستنعكس إيجاباً على مسيرة النادي والفريق خلال المرحلة المقبلة وقال: الزيارة كان لها وقعها النفسي لدى مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الإداري والفني، مؤكداً أن انعكاساتها الإيجابية تصب في مصلحة النادي من أجل دفع مسيرة الفريق الأول إلى الأمام لتحقيق آفاق النجاح.

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