الحياة لا تتوقف «بعد الـ30 » ظاهرة جديدة في «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستأنف مسابقة دوري أدنوك للمحترفين يومي السبت والأحد المقبلين، بمباريات الجولة الثالثة بعد فترة توقف 27 يوماً، وتتجدد معها آمال عدد من اللاعبين الذين قاربوا أو تجاوزوا الثلاثين في الحصول على فرصة لإثبات جدارتهم بارتداء شعارات أنديتهم للمرة الأولى هذا الموسم، في واحدة من الظواهر الغريبة والجديدة في الكرة الإماراتية مع ارتفاع متوسط أعمار أغلب لاعبي الأندية، ولا تعاني من تلك الظاهرة أندية الجزيرة لانخفاض متوسط أعمار لاعبيه، وهو الأصغر في المسابقة بمتوسط 25.3 سنة، والإمارات لحصول جميع لاعبيه في هذه المرحلة العمرية، على فرصة المشاركة، والعين الذي يجمع بين معدل أعمار جيد، ومنح الفرصة أمام الجميع للمشاركة.

أما باقي الأندية المتنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، فتشملها تلك الظاهرة بداية من شباب الأهلي، والذي لديه المدافعان عبد العزيز هيكل (33 عاماً)، والذي شارك مع الفريق في 9 مباريات الموسم الماضي، وسالمين خميس (31 عاماً)، وشارك 79 دقيقة فقط في مباراتين بالموسم الماضي أيضاً، والاثنان لم يشاركا في الجولتين الأولى والثانية من الدوري هذا الموسم، والوصل شريك الصدارة، لديه هزاع سالم (33 عاماً)، ولم يشارك في دوري هذا الموسم، مع العلم أنه شارك في 17 مباراة الموسم الماضي، والبطائح لديه الدولي السابق أحمد خليل (32 عاماً)، ولعب 7 مباريات الموسم الماضي، وينتظر فرصة الظهور في الدوري هذا الموسم.

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ويملك بني ياس، حارسي مرمى لم يشاركا في الدوري هذا الموسم، وهما عبدالله سلطان (37 عاماً)، ومحمد أحمد (34 عاماً)، والأول لعب 20 مباراة في دوري الموسم الماضي، ولم يشارك الثاني في أي مباراة ، بينما للوحدة ثلاثي تجاوزوا 30 عاماً ولم يشاركوا هذا الموسم، وهم الحارس راشد علي (33 عاماً)، وفارس جمعة (34 عاماً)، ومحمود خميس (35 عاماً)، والثلاثي لعب الموسم الماضي بالترتيب 4 و12 و9 مباريات، وخورفكان لديه الحارس أحمد محمود (ديدا) (34 عاماً)، ووليد حسين (31 عاماً)، والمنتقل هذا الموسم إلى الفريق، والاثنان لم يشاركا هذا الموسم، بينما لعب وليد 9 مباريات الموسم الماضي مع الوحدة، و«ديدا» لم يظهر في النسخة الماضية من الدوري.

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ولدى الشارقة، 3 لاعبين لم يظهروا في دوري هذا الموسم، وهم سالم صالح (32 عاماً)، سالم سلطان (30 عاماً) وماجد حسن (31 عاماً)، والثلاثي شارك بالترتيب في 11 و14 و13 مباراة في دوري الموسم الماضي، والحال نفسه ينطبق على اتحاد كلباء، والذي لديه 4 لاعبين لم يشاركوا هذا الموسم، وهم الحارس جمال عبدالله (35 عاماً)، وعمر الخديم (30 عاماً)، والثنائي لم يشارك كذلك في الموسم الماضي، ومحمد سبيل (32 عاماً)، ويعقوب حسين (33 عاماً)، وشارك الثنائي الأخير في 18 و8 مباريات الموسم الماضي.

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وينتظر 4 لاعبين تجاوزوا 30 عاماً، فرصة الظهور الأول مع عجمان هذا الموسم، وهم الحارس علي الحوسني (35 عاماً)، والذي لعب أساسياً في 23 مباراة الموسم الماضي، والحارس يوسف أحمد (34 عاماً)، ووليد اليماحي (32 عاماً)، والثنائي لعب 4 و12 مباراة الموسم الماضي، ومحمد جابر (34 عاماً)، والمنضم هذا الموسم لعجمان، ولعب مع الوصل 5 مباريات الموسم الماضي، وحتا لديه الثنائي عبد الرحمن علي وفهد حديد وعمر كل منهما 30 عاماً، ولعبا 5 و6 مباريات الموسم الماضي بالترتيب، وينتظران الفرصة للظهور هذا الموسم، وأخيراً النصر، ولديه الحارس عبدالله التميمي (30 عاماً)، ولعب الموسم الماضي 5 مباريات، ومحمد برغش (32 عاماً)، ولعب 15 مباراة في الموسم الماضي.

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