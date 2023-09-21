سينغور أصغر اللاعبين ظهوراً في الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهدت بداية الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين ظهور أكثر من لاعب شاب للمرة الأولى مع أنديتهم، إذ بدأت الأندية في الدفع بالعناصر الشابة من اللاعبين الموهوبين سواء المواطنين أو المقيمين القدامى والجدد الذين لم يشاركوا في مباريات دوري المحترفين مسبقاً.

وتصدر السنغالي موسى سينغور لاعب الوحدة المقيم قائمة أصغر اللاعبين ظهوراً في دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2024-2023 الذي انطلق في أغسطس الماضي، وتوقف بعد مرور جولتين بسبب التوقف الدولي ومشاركة ناديي العين والشارقة في دوري أبطال آسيا.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» سجل سينغور حضوره كأصغر اللاعبين مشاركة في الدوري هذا الموسم في مباراة الجزيرة والوحدة في الجولة الثانية من المسابقة التي انتهت لمصلحة العنابي 2 - 1، بعمر 17 سنة و8 أشهر و23 يوماً، وهو الظهور الأول له مع الفريق الأول بالعنابي بعدما انضم للنادي في فئة المقيمين الموسم الماضي.

ولعب سينغور لمدة 33 دقيقة بعدما دخل في الدقيقة 68 بديلاً للبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة قبل رحيله إلى الدوري السعودي.

ويأتي حازم محمد عباس لاعب العين في المرتبة الثانية كأصغر اللاعبين مشاركة في الموسم الحالي بعمر 18 سنة و5 أشهر، ولكنه لعب لمدة 3 دقائق فقط في مباراتين، حيث دخل بديلاً لأول مرة في مباراة العين وبني ياس في الجولة الأولى في الدقيقة 88، واسترعى انتباه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو الذي ضمه إلى قائمة المنتخب في معسكره الأخير.

وواصل سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء ظهوره في قائمة أصغر اللاعبين مشاركة في الدوري للموسم الرابع على التوالي، ويعد ثالث أصغر اللاعبين في الموسم الحالي، وشارك في الجولة الأولى في مباراة اتحاد كلباء والشارقة بعمر 19 سنة و3 أشهر و14 يوماً كلاعب أساسي.

ويعد سلطان عادل من أصغر اللاعبين في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم بداية عصر الاحتراف، إذ كانت أول مشاركة له مع «النمور» في الدوري في موسم 2021-2020 بعمر 16 سنة و8 أشهر و26 يوماً.

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وجاء البرازيلي ماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي في المرتبة التالية بعدما شارك مع «الفرسان» أساسياً في مباراة شباب الأهلي وعجمان بالجولة الأولى ولكنه استبدل بعد مرور 24 دقيقة، حيث بلغ 19 سنة و3 أشهر 26 يوماً وقت مشاركته في المباراة.

كما شهدت بداية الموسم الظهور الأول للغاني ريتشارد أوكونور اللاعب المقيم في صفوف الجزيرة، وخاض أول مباراتين مع «فخر أبوظبي» أمام النصر والوحدة بإجمالي 159 دقيقة، وهو بعمر 19 سنة و6 أشهر و12 يوماً، بينما تواصل ظهور الإيفواري عبد الله توريه مع النصر للموسم الثاني على التوالي، ولكنه جاء في المرتبة السادسة كأصغر اللاعبين في الموسم الحالي، بعمر 19 سنة و7 أشهر و17 يوماً، يليه زميله في الفريق علي عبد العزيز بعمر 20 سنة وشهر واحد ويومان.

ويعد علي صالح نجم الوصل أصغر اللاعبين مشاركة في دوري المحترفين، ويحتفظ بصدارة القائمة في السنوات الـ 10 الأخيرة، إذ سجل ظهوره الأول مع «الإمبراطور» في مباراة العين والوصل في موسم 2016-2015 بعمر 16 سنة ويوماً واحداً.

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