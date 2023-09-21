راشد النعيمي: «مونديال الشاطئية» في الإمارات سيكون الأفضل في تاريخ البطولة

المصدر: دبي - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» أن هذه النسخة من مونديال الشاطئية ستكون الأفضل في تاريخ البطولة. وتستضيف الإمارات البطولة فبراير المقبل، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2009. وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان قرر إعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي. وأوضح الشيخ راشد النعيمي، عقب اجتماع اللجنة العليا المنظمة أن الجهود التي تبذلها اللجنة تؤكد أنها ستكون نسخة مميزة، بفضل إمكانات دولة الإمارات، والنجاحات الكبيرة لدبي في هذه الرياضية.

جهود

وثمن الشيخ راشد النعيمي، جهود معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد لكرة في تشكيل اللجنة العليا المنظمة، وقال: «تمتلك الإمارات مقومات كبرى في تنظيم البطولات، خاصة في الكرة الشاطئية التي حققت فيها دبي تحديداً نجاحات كبيرة، بل وأسهمت في إنجاح هذه الرياضة ونشرها عالمياً». وأضاف: «النسخة المقبلة ستكون الأفضل تاريخياً، في ظل التحضير المتميز لاستضافتها. وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في الإمارات، من شأنه أن يسهم في نجاحها نظراً للحضور المتوقع ومؤازرة المنتخبات المشاركة». وأشار إلى أن الاهتمام الإعلامي العالمي بمونديال الشاطئية سيسلط مزيداً من الأضواء على البطولة، خاصة في ظل إقامتها في دبي، بما لها من شهرة واسعة ستنعكس على ارتفاع نسبة المشاهدة في جميع أنحاء العالم.

اختيارات

وأكد الشيخ راشد النعيمي أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن مكان إقامة ملعب البطولة في دبي، خاصة في ظل وجود مجموعة من الاختيارات المتوافرة والجاهزة ويتم التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأنها حالياً.

وقال «المؤكد أن البطولة ستقام في منطقة واحدة ذات جذب جماهيري تلبي المعايير اللوجستية لمثل هذا الحدث الكبير، كقربه من الفنادق والخدمات المطلوبة لدعم البطولة». وأضاف الشيخ راشد النعيمي أن الإمارات بما تملكه من إمكانات وبنية تحتية متميزة، وخبرات اتحاد كرة القدم، ومجلس دبي الرياضي في تنظيم هذه البطولة، ستقدم نسخة استثنائية، ولها عوائد اقتصادية وسياحية وثقافية ستضيف الكثير لهذا الحدث.

اجتماع

وكانت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عقدت، أمس، اجتماعاً بمقر اتحاد كرة القدم بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائبي رئيس اللجنة»، والعقيد خميس علي الشامسي ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضو اللجنة»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضو اللجنة ومدير البطولة» وعلي حمد البدواوي «مستشار اللجنة» وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي.

واطلعت اللجنة على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت خلال الفترة الماضية بين فرق العمل المحلية مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالجوانب الفنية والخدمات اللوجستية والإعلامية والتسويقية ومقر إقامة الوفود ورحلات الطيران وغيرها، وأيضاً المواعيد والأماكن المقترحة لإقامة حفل قرعة البطولة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.

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