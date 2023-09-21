علي سالمين: تفاءلوا بمستقبل «الأبيض»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أكد علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني وفريق الوصل، أن «الأبيض» يدشن مرحلة جديدة تسودها حالة من التفاؤل بالمستقبل بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث يتطلع مع زملائه اللاعبين إلى تقديم أجمل صورة مع المنتخب وتحقيق أفضل النتائج لرفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل وإسعاد قيادة وشعب الإمارات، مؤكداً أن الحالة المعنوية وثقة اللاعبين تبدو عالية مع «الأبيض» قبل التحدي المقبل الذي يخوضه في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.

وأضاف علي سالمين لـ«البيان»: إن تمثيل منتخب الإمارات شرف لا يضاهيه شرف لأي لاعب يرتدي شعار الوطن عليه القتال في الملعب، وسيبذل الجميع في المنتخب الغالي والنفيس لتقديم المستوى الذي تنتظره جماهير الإمارات، مشيراً إلى أن كل مدرب يختلف أسلوبه عن الآخر واستطاع مع زملائه اللاعبين استيعاب فلسفة وتكتيك المدرب بينتو سريعاً في الظهور الأول للمدرب في التجربة الودية أمام كوستاريكا التي يأمل أن تكون بمثابة انطلاقة جديدة قبل التحدي الحقيقي في المباريات والبطولات الرسمية.

أهداف جميلة

وعن الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني الذي سجله في شباك حارس المرمى كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان حالياً وريال مدريد سابقاً عبر تسديدة بعيدة المدى، رد علي سالمين قائلاً إنه فخور بالهدف ويتمنى تسجيل مزيد من الأهداف الجميلة سواء مع المنتخب الوطني أو فريقه الوصل، خاصة وأن الهدف الذي جاء ضد حارس عالمي بقيمة ومكانة نافاس يعتبر بمثابة حافز ودافع لتقديم جهد مضاعف وعطاء أكبر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أجمل هدف في مسيرته الكروية الذي سجله مع فريقه الوصل في مرمى فريق الشارقة قبل نحو موسمين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشار سالمين إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين يتسلحون بالروح والعزيمة لتقديم المردود الإيجابي المطلوب في الفترة المقبلة، ولن تتوانى أسرة المنتخب سواء من لاعبين أو جهازين فني وإداري لتقديم الصورة المشرفة وتحقيق النتائج الطيبة لمنتخب الإمارات في شتى المحافل والاستحقاقات الدولية.

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