باكييف: الإمارات مصدر إلهام في التطور

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أصبح زليمخان باكييف أول لاعب روسي ينضم إلى صفوف الوحدة ودوري المحترفين بعدما تعاقد معه العنابي قادماً من زينيت سان بيترسبرغ الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ليكمل الخماسي الأجنبي في قائمة «أصحاب السعادة» بعد رحيل البرازيلي جواو بيدرو إلى الدوري السعودي.

وكشف باكييف عن أنه كان قريباً من الانضمام إلى صفوف الوحدة الموسم الماضي ولكن لم تتح له فرصة الانتقال، مؤكداً أنه سيسعى بكل قوة ليكون إضافة حقيقية للفريق ويقدم المردود المنتظر منه مع الفريق.

وأشار باكييف إلى أن تواجده في الإمارات ليس للمرة الأولى ولكنه حريص على زيارة الدولة كل عام تقريباً، موضحاً: «أحب الإمارات ولم أشعر في أي يوم أنني أجنبي عندما كنت زائراً، والانتقال إلى نادي الوحدة يعزز من شعوري الدائم بأنني جزء من العائلة الإماراتية المتعايشة والمتسامحة، كما أن الإمارات مصدر إلهام في الازدهار والتطور». وقال باكييف عقب انتقاله: «أعرف الكثير عن نادي الوحدة، واهتمام النادي بضمي لم يكن للمرة الأولى بعدما عبر عن اهتمامه بضمي في الموسم الماضي، وكان هناك تواصل لكن لم تتح لي الفرصة للانتقال، وتابعت الفريق عن كثب منذ ذلك الحين وأعرف الوحدة جيداً وهو ما سيسهل مهمتي في التأقلم سريعاً مع الفريق».

شعبية

وأضاف: «الوحدة ناد جماهيري ويحظى بشعبية كبيرة في الكرة الإماراتية، كما يملك عناصر على أعلى مستوى، وأعرف العديد من لاعبي الوحدة أبرزهم القائد إسماعيل مطر، وهو أهم اسم في تاريخ الكرة الإماراتية، كما أعرف البرازيلي آلان ماركيز الذي يحظى بمسيرة كبيرة في كرة القدم، والسوري عمر خريبين الذي توج بأفضل لاعب في آسيا قبل أعوام، إضافة إلى الأرجنتيني جوانكا المنضم حديثاً الموسم الحالي».

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