البرازيلي لياندرو.. «هاتريك» يفجر موهبته مع «النمور»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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خطف البرازيلي لياندرو سبداسيو لاعب اتحاد كلباء الشاب الأنظار إليه وذلك عقب اتجاه شركة القدم بالنادي إلى شراء عقده من نادي شباب الأهلي، ووضع حد لبند الإعارة الذي خاض بموجبه اللاعب موسمين مع «النمور»، لكن الميركاتو الصيفي الذي ينتهي اليوم، كان قد حمل أخباراً سارة لجماهير «النمور»، بعد أن بات لياندرو رسمياً ضمن كتيبة الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بعد أن وقع عقداً لثلاثة مواسم ليتم قيده في فئة المقيم، ليجد مجيدي ضالته في النجم البرازيلي والذي فجر موهبته أهدافاً مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي بعد أن أحرز لفريقه 4 أهداف منها «هاتريك» في مرمى خورفكان بعد الفوز عليه بخماسية وهي الخسارة التي وضعت حداً لمسيرة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني السابق لخورفكان والذي ترجل عن صهوة جواده مسلماً الراية لمن يأتي من بعده.

وخاض لياندرو حتى الآن 4 مباريات اثنتان في دوري أدنوك ومثلهما في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 345 دقيقة، وتعول جماهير كلباء على نجم السامبا كثيراً خلال الموسم الكروي الحالي.

ويملك لياندرو إمكانات عالية تؤهله لإحراز الأهداف سواء بالقدم أم الرأس رغم قصر قامته إلى جانب صناعته للأهداف وإجادة المراوغة، فهو لاعب لا يشق له غبار وهداف بدرجة جلاد، خصوصاً وأنه حجز مكانه ضمن تشكيلة مجيدي الأساسية على الرغم من وجود مهاجمين على درجة كبيرة من التميز وعدد كبير منهم ينتمون لمنتخباتنا الوطنية.

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