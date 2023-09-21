«الأبيض» يواجه الكويت ولبنان ودياً أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في دبي خلال فترة التوقف الدولية المقررة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو التجمع الثالث لمنتخبنا استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وسيخوض الأبيض خلال فترة المعسكر مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام منتخب الكويت 12 أكتوبر، والثانية مع منتخب لبنان 17 من ذات الشهر، وذلك على استاد آل مكتوم بنادي النصر، الذي تم اختياره كذلك لاستضافة أولى مباريات التصفيات 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب نيبال أو لاوس.

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