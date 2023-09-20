فارياس «الظفرة» هداف بكل الألوان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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دشن البرازيلي دياغو فارياس محترف الظفرة المنتقل من الإمارات مشواره مع فريقه الجديد بتوقيعه أول أهدافه بشعار فريقه الجديد، بعدما قاده إلى تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة على الحمرية، وعقب التوقيع معه قبل المباراة بساعات قلائل تمكن اللاعب من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة لقاء الحمرية ليمهد هذا الهدف الطريق لرجال المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر لضمان النقاط الثلاث، وهو الفوز الأول لفارس الظفرة في المسابقة بعد التعادل في مباراة الافتتاح أمام الجزيرة الحمراء.

بتلك الانطلاقة يبدأ فارياس دفاعه عن لقب الهداف الذي تربع عليه ثلاثة مواسم متتالية بعد إسهامه في صعود أندية دبا الفجيرة والإمارات إلى مصاف دوري المحترفين بعدما اختتم الموسم المنصرم بتوقيعه 24 هدفاً مع «الصقور» وهي الأهداف التي قادت الفريق للصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين الحالي، ويُعد فارياس الهداف التاريخي لأندية الدرجة الأولى برصيد 108 أهداف مع ناديين فقط، ليؤكد أن تبديل ألوان قميصه من نادٍ لآخر يحفز على مزيد من التألق وتسجيل الأهداف، وكان نجم السامبا مطلباً لأكثر من نادٍ في دوري الهواة لتنجح إدارة الظفرة في كسب الصفقة التي تعد ناجحة بكل المقاييس.

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