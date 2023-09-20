24 ساعة حاسمة قبل غلق «الميركاتو» الصيفي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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24 ساعة تفصل الأندية عن غلق باب «الميركاتو» الصيفي، والمقرر في الخامسة من مساء غدٍ، وشهدت الفترة الماضية منذ فتح باب القيد في 4 يوليو الماضي عقد أندية المحترفين و«الهواة» صفقات عدة لقيد اللاعبين المواطنين والأجانب بصفوفها، بينما تتسارع خطوات الأندية حالياً لإكمال التعاقدات الأخيرة، وتوجد حركة نشطة في الإعارة الداخلية بين لاعبي الأندية من المواطنين، قبل استئناف الدوري السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة.

ومع مرور جولتين من جولات دوري «أدنوك للمحترفين» وقفت الأندية على مستوى لاعبيها، سواء من المواطنين أو الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملاً، ونجح عدد منها في القيام بعملية استبدال أو قيد جديد للاعبين الأجانب، بينما كثفت بعض الأندية اتصالاتها خلال الساعات الماضية، من أجل إكمال صفقات ضم لاعبين جدد، من المواطنين والأجانب والمقيمين، عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي.

جهد مكثف

وكثفت الأندية اتصالاتها خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء صفقات ضم لاعبين جدد لصفوفها، حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين، سواء على صعيد الإعارة أو الانتقال النهائي، كذلك تدور مفاوضات بين ناديين من أجل إعادة لاعب مواطن مرموق، ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة، وينتظر أن تتبلور عدة صفقات خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تسبق عملية إغلاق باب القيد، خاصة للاعبين المقيمين.

فرصة أخيرة

وهناك فرصة أخيرة أمام الأندية التي لن تستطيع الالتحاق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي، حيث تشير اللوائح إلى أنه يجوز الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف «فقط» خارج فترتي التسجيل إذا انتهى عقد اللاعب مع ناديه قبل نهاية فترة التسجيل، وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل وضمن العدد المسموح بتسجيله.

ووفق النظام الإداري في اتحاد الكرة لا يوجد استثناء في تمديد وقت قيد اللاعبين، الذي يتم إلكترونياً، حيث سيتم غلق باب القيد في نهاية العمل عند الخامسة من مساء الخميس، وسيتم غلق النظام الإلكتروني بشكل أوتوماتيكي في الموعد المحدد.

وسيوجد عدد من أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في مقر اتحاد الكرة لمتابعة عملية القيد الأخيرة للاعبين بمختلف الأندية، للوقوف على أية أمور تطرأ وتستوجب التدخل السريع من أعضاء اللجنة.

صفقات بارزة

وكان الأبرز في التعاقدات فريق اتحاد كلباء بتعاقده مع كايو إدواردو، وجوستافو سيلف من شباب الأهلي، وتعاقد الوحدة مع سلطان الزعابي قادماً أيضاً من شباب الأهلي. وفي صفقة من العيار الثقيل، أعلن نادي الإمارات ضم الإسباني باكو ألكاسير على سبيل الإعارة من الشارقة.

وتعاقد نادي حتا مع كايكوي سواريس، وخالد الأصبحي من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، كما تعاقد عجمان مع محمد جابر من الوصل، وضم خورفكان اللاعب شاهين سرور من بني ياس، وثولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة السابق في صفقة انتقال حر، كما جدد الشارقة تعاقده مع لوان بيريرا، والبطائح جدد مع أحمد خليل.

تعاقدات

كما شهد الميركاتو الصيفي خلال الفترة الماضية إعلان الأندية عن العديد من الصفقات، أبرزها ضم الشارقة للاعبين موسى ماريجا، وسيباستيان تيجالي، وفراس بالعربي، وتعاقد شباب الأهلي مع مؤنس دبور، وماتيوس دياز ليما، ولو ميليفوفيتش، والنصر مع يوري ميديروس، وكيفن أجوديلو، وجوستافو اليكس، ومانولو جابياديني.

كما تعاقد الجزيرة مع نيسكنز كيبانو، وأليخاندرو بوزويلو، وشاهين فان بوهيمين، وكريم رقيق، وفيرناندو، وتعاقد الوحدة مع أحمد نور الله وكريستيان جوانكا، واستعاد الوصل لاعبه كايو كانيدو من العين، كما تعاقد مع أليكسيس بيريز، ونيكولاس خيمينيز، ودانيال بيدروزو، وهاريس سيفيروفيتش.

مكاسب مالية

من جهته، قال المحلل الرياضي أحمد حماد: الكثير من الأندية تفضل إتمام التعاقدات في اللحظات الأخيرة للتفاوض على ضم اللاعبين بأقل سعر، وهذا طبيعي للحصول على المزيد من المكاسب المادية.

وأوضح أن صفقات الميركاتو الحالية تبشر بموسم قوي، في ظل ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب المقيدين سواء في خانة اللاعب الأجنبي أو المقيم؛ ما يمنح خيارات متعددة أمام الأجهزة الفنية وإشراك أفضل العناصر.

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