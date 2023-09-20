تنفيذي اتحاد كأس الخليج يجتمع في الكويت غداً

المصدر: (الكويت - أحمد عبداللطيف)

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يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، غداً الخميس، اجتماعاً في الكويت لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تطوير العمل الاحترافي للاتحاد، بما يسهم في تطوير كرة القدم الخليجية وتأكيد حضورها الفاعل في الساحتين القارية والدولية، وسيعقد الاجتماع على هامش زيارة لجنة التفتيش في ملاعب خليجي 26 التي تستضيفها الكويت في ديسمبر من العام المقبل، فزارت اللجنة برئاسة جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد استاد جابر الدولي المرشح لاستضافة المجموعة التي ستضم الكويت.

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