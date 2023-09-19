نقطة السد تحفز الشارقة في أبطال آسيا

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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معنويات عالية أصبح عليها فريق الشارقة بعد مباراته الأولى في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، ليس فقط لأن الفريق حقق نقطة التعادل خارج ملعبه أمام أحد أقوى المنافسين في المجموعة الثانية «السد القطري»، ولكن لأن الشارقة ظهر بمستوى مميز في المباراة وكان قريباً من خطف النقاط الثلاث، خصوصاً في الشوط الثاني.

هذه المعنويات شكلت حافزاً مهماً للفريق وهو مقبل على بقية المشوار، لا سيما وهناك 3 مباريات على ملعبه يعمل على الفوز فيها مع خطف مزيد من النقاط خارج الأرض لحجز بطاقة التأهل المباشر التي يحصل عليها متصدر كل مجموعة.



تأهل

وانعكست نقطة التعادل الإيجابية التي خرج بها الشارقة من استاد جاسم بن حمد، على إحساس جميع أفراد البعثة، وظهر ذلك في جدية الجهاز الفني واللاعبين في الحصة التدريبية الخاصة التي نفذوها صباح أمس في الدوحة بعد ساعات معدودة بعد نهاية المباراة وقبل التوجه للمطار في رحلة العودة إلى الشارقة، حيث خاض الفريق حصة استشفاء سريعة الهدف منها التجهيز لجولة الدوري الثالثة السبت المقبل.

وتعليقاً على نتيجة مباراة السد قال مدير فريق الشارقة الكابتن أحمد مبارك: «نشكر اللاعبين والجهازين الفني والطبي، البداية دائماً مهمة في نظام المجموعات، وبفضل تركيز اللاعبين وتعامل المدرب كوزمين كانت بداية قوية وإيجابية وبناءً على تجهيزات المدرب كوزمين سيكون الفريق قادراً على الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة».

ووصف لاعب خط الوسط ماجد حسن الذي شارك في الشوط الثاني للمباراة نتيجة التعادل بـ الجيدة، وقال تفصيلاً: «لعبنا مع واحد من أفضل الفرق في ملعبه، وهو المنافس المباشر للشارقة في المجموعة، التعادل كان عادلاً قياساً بالفرص التي تهيأت للفريقين بما فيها ركلة جزاء السد، والنقطة جيدة بالنسبة للشارقة».



تحية للجمهور

ووجه علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة الشارقة، رسالة شكر إلى الجماهير والجهات الحريصة على دعم النادي في كل المحافل الداخلية والخارجية، وغرد المدفع، على حسابه الشخصي: أوفياء «الملك»، لن يوفيهم الشكر حقهم، وهم الداعم الأكبر والأبرز لفرق النادي، والشريك الأساسي في كل النجاحات التي يحققها.

وأضاف: «ذلك بفضل تواجدكم القوي في المدرج، واحتفالاتكم مع إخوانكم اللاعبين بعد كل بطولة يحققونها، واليوم تسطرون سطراً جديداً ومهماً بالسفر خلف الفريق في ملاعب آسيا، مساندين ومشجعين، وشعارنا الجميل «خلف الملك أوفى جمهور».

وواصل «نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الجهات التي وقفت ودعمت ناديي الشارقة والعين، ممثلي الوطن في دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024».

وأكمل: نخص بالشكر الأندية والمؤسسات والهيئات الرياضية التي ساندت وتمنت التوفيق، والأجهزة والشخصيات الإعلامية وجميع المؤسسات الحكومية وغيرها، التي سهلت من مهمة المشاركة الآسيوية لممثلي الدولة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع.

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