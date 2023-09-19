سالم خميس: أنديتنا قادرة على التتويج بـ«أبطال آسيا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سالم خميس لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق، أن أنديتنا لا ينقصها شيء للمنافسة والفوز في بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل مرحلة النضج الاحترافي التي تمر بها، ومدربين على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، ولاعبين أجانب ومقيمين على مستوى متميز إضافة إلى لاعبينا المواطنين سواء من أصحاب الخبرة أو الشباب المتحمسين، مع الدعم الإداري والجماهيري الكبيرين، اللذين يزيدان حماس لاعبينا للظهور المتميز في النسخة الحالية من البطولة.

مشاركة

وقال سالم خميس الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ43 اليوم في تصريح خاص لـ«البيان»، إنه يأمل أن تكون مشاركة الشارقة والعين الأفضل في النسخة الحالية، وخاصة أن لدى الفريقين مدربين على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، إضافة إلى لاعبين كبار قادرين على ترجيح كفتيهما في المنافسات القارية، وقال: شخصياً أرجو للفريقين التوفيق في مسيرتهما القارية هذا الموسم، وخاصة مع فوز الشارقة في أربع بطولات محلية في الموسم الماضي، ما ساعد على ارتفاع طموحات الفريق في البطولة الآسيوية التي بالفعل تنقص فريق الشارقة صاحب الإنجازات الكبيرة.

راية

وأضاف لاعب الأبيض الأسبق: فريق العين سبق له رفع راية كرة القدم الإماراتية حينما دون اسمه بأحرف من ذهب في سجلات مسابقة دوري أبطال آسيا حينما حقق اللقب الأول والوحيد في سنة 2003، وقادر على المنافسة بقوة هذا الموسم، وخاصة أن العين عاد بقوة للمسابقة المحلية هذا الموسم بما يملكه من قدرات وإمكانات تدعم مشاركته القارية، ولديه جمهور كبير يدعم الفريق بكل قوة.

خروج

وأبدى سالم خميس حزنه لخروج فريق شباب الأهلي من منافسات البطولة الحالية، بعد خسارته من النصر السعودي، وقال: الحقيقة أن توقيت انطلاقة المنافسات لم يخدم الفريق نظراً لبداية الموسم، وعدم جهوزية اللاعبين الفنية والبدنية بشكل يتناسب مع قوة منافسات تلك البطولة الكبرى، ورجا سالم خميس الله تعالى لشباب الأهلي التوفيق في النسخة المقبلة.

تأهل

وعن رأيه في مستوى المنتخب الوطني في مرحلة تجهيزه للمشاركة في تصفيات المونديال قال سالم خميس: تابعت المنتخب الوطني في التجمعين الماضيين سواء في النمسا أو كرواتيا، ووجدت روحاً جديدة لدى اللاعبين والمران بجدية كاملة وخاصة مع تولي المدرب البرتغالي باولو بينتو مسؤولية تدريب الفريق، ما انعكس على أدائهم في مباراة كوستاريكا الودية التي ظهر فيها الأبيض بمستوى فني متميز، هذا المستوى الذي أسعدنا جميعاً إضافة إلى الفوز بالطبع.

روح

وأضاف سالم خميس: نحن في حاجة ماسة إلى مواصلة الظهور بهذه الروح القتالية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال سنة 2026، من أجل زيادة الفرص في التأهل إلى المونديال المرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، والحقيقة هذه فرصة العمر وأرجو من إخواني اللاعبين التمسك بها بقوة من أجل كتابة اسمهم من نور في سجلات التاريخ الكروي للدولة، والظروف مهيأة من أجل تحقيق إنجاز التأهل.

وقال سالم خميس: جمهورنا مشتاق لتحقيق إنجاز دولي كبير، بعدما أصابه الإحباط في السنوات الماضية من جراء تعدد الخروج من البطولات الدولية بخفي حنين، هذا الجمهور المحب لمنتخب بلاده أصبح مطالباً بدعم المنتخب بقوة وتشجيع اللاعبين الشباب الذين لفتوا الأنظار بمستواهم الطيب في الفترة الأخيرة.

منافسة

وفي ما يتعلق بمنافسة دوري أدنوك للمحترفين، أوضح سالم خميس قائلاً: سعدت بالبداية القوية والحماسية للمسابقة، على الرغم من ظروف الطقس الحار في تلك الفترة من العام، ومع ذلك جاء المستوى طيباً ولم نشعر بفارق كبير، وهذا مؤشر إيجابي ينصب في مصلحة المسابقة، وهناك رغبة عارمة من اللاعبين في الظهور المتميز والإسهام في فوز فريقهم من أجل المنافسة في اللقب.

تطور

وأبدى سالم خميس أعجابه بمستوى شباب الأهلي والوصل في أول جولتين، وقال شباب الأهلي حصد 6 نقاط ويسعى للحفاظ على لقبه، والوصل عاد فريقاً عريقاً قادراً على المنافسة والظهور المتميز، كما أن العين عاد بقوة والوحدة والجزيرة والشارقة تبدي رغبة كبيرة في المنافسة على الرغم من ظهورها متذبذب المستوى ولكنها تملك قدرة على المنافسة بقوة، ولذلك أتوقع أن يتطور المستوى في الجولات المقبلة مع تحسن الطقس، ولذلك من الصعب التكهن بشكل المنافسة للنهاية لأن معظم الفرق لم تكتمل جهوزيتها في أول جولتين.

ثنائي

وأشاد سالم خميس بمستوى يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، وعلي صالح لاعب الوصل وقال: هذا الثنائي يمتع بلعبه الجميل ومستواه الراقي وموهبتهما الفذة، وأتوقع أن يكونا منافسين بقوة في لقب الكرة الذهبية في نهاية الموسم.

فيما أبدى سالم خميس حزنه لمستوى فريق النصر في أول جولتين، وقال أرجو للفريق التوفيق في الجولات المقبلة وخاصة أن إدارة النادي بذلك جهداً كبيراً عبر الاستعانة بجهاز فني جيد، والتعاقد مع لاعبين على مستوى طيب، والنصر بمزيد من الجهد والجهوزية الفنية والبدنية قادر على الظهور بمستوى أفضل في باقي منافسات الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز