الإمارات بالمركز السادس ضمن قائمة الحصاد العربي في «الآسياد»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تستعد الرياضة الإماراتية لكتابة سطور جديدة في تاريخها القاري، في الدورة 19 من الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، التي تفتتح رسمياً 23 الجاري، وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، وتشارك بعثة الإمارات في المنافسات بطموحات كبيرة للاعبين واللاعبات، لزيادة حصاد الدولة من الميداليات، واستمرار الطفرة التي حدثت في الدورة الأخيرة «جاكرتا 2018»، والتي شهدت تحقيق 13 ميدالية (3 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات)، وتحتل الإمارات المركز السادس في قائمة حصيلة الدول العربية من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية، برصيد 41 ميدالية (7 ذهبيات و17 فضية و17 برونزية)، تحققت على مدار 10 دورات متتالية، شاركت فيها الإمارات منذ الدورة 9 في الهند عام 1982، وحتى الدورة 18 الأخيرة في جاكرتا عام 2018.

140 رياضياً

وتضم بعثة الإمارات بالدورة 140 رياضياً، بواقع 102 رياضي و38 رياضية، ويتنافسون في 20 لعبة فردية وجماعية، هي الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات، القوس والسهم، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، الملاكمة، كرة السلة، الرجبي، الشراع، التجديف، الشطرنج، الغولف، الرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

505 ميداليات

ويبلغ حصاد الدول العربية في كل الدورات 505 ميداليات عربية، موزعة بين 143 ميدالية ذهبية، و157 فضية، و205 برونزيات، على مدار مشاركة الدول العربية بداية من الدورة 7 في طهران عام 1974، وحتى آخر دورة في جاكرتا 2018، مع العلم بأن البحرين تتصدر القائمة بإجمالي 74 ميدالية، موزعة بين 31 ذهبية، و24 فضية، و19 برونزية.

التتويج

غابت الإمارات عن أول 7 دورات ألعاب آسيوية، ولم تعرف الوصول إلى منصات التتويج قبل الدورة 12 في هيروشيما باليابان عام 1994، وحصدت حينها 4 ميداليات، بواقع فضية واحدة، و3 برونزيات، ولم تغب الرياضة الإماراتية بعد الدورة 12 عن منصات التتويج في الدورات التالية، وصولاً إلى الدورة الأخيرة في إندونيسيا، والتي حققت فيها الحصيلة الأفضل في تاريخ مشاركاتها، إذ حصدت 13 ميدالية، ولكنها لم تفز إلا بفضية وبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك 1998، وحلت في المركز 28 بين 41 دولة، شاركت بعدد رياضيين بلغ 6700 رياضي في 36 رياضة.

وارتفعت حصيلة الإمارات في دورة بوسان 2002، بتحقيقها 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية واحدة، وحلت الإمارات في المركز 30 بين 44 دولة، شاركت في الدورة بعدد رياضيين بلغ 6700 رياضي، تنافسوا في 38 مسابقة رياضية، وبلغ عدد الصحافيين والحكام واللاعبين ككل 18000 فرد، وحققت الإمارات 10 ميداليات في دورة 2006، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وحلت في المركز 20 في جدول ترتيب الدول المشاركة في تلك الدورة، والتي استضافتها الدوحة، أول مدينة عربية تستضيف الأسياد، وثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعد الألعاب الآسيوية 1974 في طهران، وكانت تلك الدورة الأكبر في المنطقة، بعدما ارتفع عدد مسابقاتها الرياضية إلى 46 مسابقة، وهو عدد قياسي.

تراجع

تراجعت حصيلة الرياضة الإماراتية في دورة 2010، إلى 5 ميداليات، بواقع 4 فضيات وبرونزية، واحتلت المركز 30، بعد تنافس قوي في الدورة التي شهدت 42 لعبة رياضية جرت في غوانزهو، والتي أصبحت المدينة الثانية في الصين بعد «1990»، وتواصل التراجع في دورة 2014، لتصل الحصيلة إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبية، و3 برونزيات، وحلت الإمارات في المركز 25 بين 45 دولة، شاركت في 36 لعبة رياضية في الدورة التي أقيمت في إنتشون، والتي أصبحت ثالث مدينة في كوريا الجنوبية تستضيف الألعاب الآسيوية، بعد (سيؤول 1986)، و(بوسان 2002).

قفزة

وحققت الرياضة الإماراتية، القفزة الأكبر في النسخة الأخيرة في جاكرتا 2018، وحصدت 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات.

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