البطران: العمل في نادي الإمارات جماعي لا فردي

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد عيسى

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قال يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إن العمل في ناديه «جماعي» وليس «فردياً»، وإن القرارات تتم بالتشاور، مؤكداً أن ملف التعاقدات وكل الخطوات التي تمت سابقاً، كانت بمشاركة جماعية، رافضاً أن ينسب إليه نجاح صفقة التعاقد مع الأسباني باكو الكاسير عن طريق الإعارة من نادي الشارقة. وأضاف: الإدارة هي التي أنجزت الصفقة وهي التي تعمل وليس يوسف البطران فقط.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن طموح «الصقور» في دوري المحترفين بلوغ المنطقة الدافئة وليس البقاء فقط، ذاكراً أن ناديه صاحب بطولات وتاريخ ومن الطبيعي أن يرفع سقف طموحه خاصة بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها.

دور الجمهور

وقال البطران إن المساندة الجماهيرية للفريق أهم عنصر في تحقيق النجاح، مبيناً أن استمرار التدافع الجماهيري بذات الطريقة التي حدثت في مباراة عجمان بالجولة الثانية من الدوري يسهم في تحقيق الانتصارات لأن الجمهور، حسب قوله، يلعب دوراً مؤثراً في رفع معنويات اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم.

وعلق البطران على ثنائية إنييستا والكاسير وقال إنهما جزء من منظومة الفريق، ذاكراً أن «الصقور» يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والفوز في أرضية الملعب مسؤولية كل فرد ينال فرصة المشاركة وثقة المدرب وليس على لاعب بعينه، وأضاف: نؤمن بالجماعية في الإدارة وبأهمية دور الجمهور والأقطاب، وبالجماعية في أرضية الملعب أيضاً، ونرفض أن نضع الضغط على لاعب أو لاعبين لنرمي عليهما كامل المسؤولية أو أن نجعلهما سبباً للانتصارات أو الخسارة، كل لاعب له دور ومهمة يؤديها تكمل مهمة زميله.

وأشار يوسف البطران إلى أن مجلس الإدارة يخطط حالياً لمفاجأة سارة سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، مبيناً أن المفاجأة لا علاقة لها بالتعاقدات، ذاكراً أن هنالك صفقات قادمة لدعم صفوف الفريق لكن المفاجأة تخدم مسيرة النادي ومستقبله وبعيداً عن فريق الكرة.

جدية المفاوضات

من جانبه عبر باكو الكاسير عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الصقور، شاكراً الإدارة والجهاز الفني على الثقة، وقال إنه اختار الانضمام إلى كشوفاته رغم العروض التي وصلت إليه من بعض الأندية خارج الدولة لجدية الإدارة في المفاوضات ولأنه رأى أن النادي هو المكان المناسب له، مشيراً إلى أن وجود زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا مع الصقور شجعه على الموافقة.

وأكد الكاسير أنه عازم على تقديم الإضافة المطلوبة التي ينتظرها منه الجمهور وإدارة النادي، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لأجل تحقيق النتائج التي ترضي التطلعات وتضع الفريق في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري.

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