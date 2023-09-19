العربي والعروبة.. علامة كاملة في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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غابت المفاجآت عن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، التي شهدت 8 مواجهات انتهى 6 منها بالفوز، فيما خيم التعادل على مباراتين. وتراجعت نسبة الأهداف المحرزة خلال هذا الأسبوع بعد توقيع اللاعبين على 16 هدفاً عكس الجولة الماضية التي شهدت 20 هدفاً، وأشهر الحكام 38 بطاقة صفراء في وقت غابت فيه البطاقات الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.

صدارة

وحافظ العربي والعروبة على صدارة المسابقة، بعد تحقيق كل فريق فوزه الثاني على التوالي بانتصار العربي على «غلف إف سي» بثنائية نظيفة وفوز العروبة على مسافي 2 /1، ليرفع كل فريق رصيده إلى 6 نقاط، في وقت تنازلت فيه 4 فرق عن الصدارة التي تربعت بموجبها على قمة الأسبوع الأول لتذبذب النتائج مجدداً ما بين الخسارة التي مني بها الحمرية أمام الظفرة والرمس ضد سيتي وتعادل الفجيرة ويونايتد ومصفوت أمام التعاون.

أول فوز

تمكن الهابطون من دوري المحترفين من تحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد انتصار دبا الفجيرة على الذيد برباعية وفوز الظفرة على الحمرية بثلاثية نظيفة ليرفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مصفوت الرابع، والفجيرة الخامس أيضاً بأربع نقاط.

نجاح

تمكن الدكتور عبدالله مسفر مدرب الظفرة، من عبور عقبة الحمرية بثلاثية، وسار مواطنه حسن العبدولي على ذات الاتجاه وتمكن من قيادة فريقه دبا الفجيرة إلى تحقيق فوز عريض على الذيد بأربعة أهداف نظيفة، وأيضاً نجح محمد البلوشي مدرب سيتي من قيادة الفريق إلى الفوز على الرمس الذي يشرف على تدريبه معتز عبدالله، كما حقق دبا الحصن بقيادة المدرب التونسي عثمان النجار الفوز على غلف يونايتد.

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