حماد: لاعبو العين أعلنوا جاهزيتهم للآسيوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، عن تفاؤله بظهور مشرف للعين في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا عندما يلتقي مضيفه بختاكور الأوزبكي مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة الأولى، موضحاً أن لاعبي العين أعلنوا عن جاهزيتهم لتمثيل الكرة الإماراتية على أفضل نحو وهم يدركون ما المطلوب منهم في هذه المسابقة، والتي تعتبر هدفاً مهماً للنادي كما ظلت كذلك منذ انطلاقتها الأولى.

ويواجه العين مضيفه بختاكور الأوزبكي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا، الذي يخوض تحدي هذه المرحلة ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه كلاً من بختاكور الأوزبكي، وأهال التركمانستاني، والفيحاء السعودي.

سياسة العطاء

وأكد محمد عبيد حماد، أن العطاء ومضاعفة الجهود والعمل الجيد في ميدان المواجهة هي التي تضمن للفريق النتيجة المأمولة، وهي سياسة النادي وخططه الاستراتيجية والقائمة على احترام طموحات جميع المنافسين، موضحاً أن عودة العين للبطولة القارية تمثل دافعاً مهماً لجميع لاعبي الفريق، من أجل ترجمة الرعاية والدعم اللامحدود من رئاسة النادي للفريق وسعياً لتحقيق طموحاتهم الشخصية وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية في أقوى بطولات القارة الآسيوية.

ثقة

وأكد عضو لجنة تسيير شؤون شركة الكرة بنادي العين، ثقتهم في مقدرة لاعبي الفريق على تحقيق تطلعات وأشواق جماهير الكرة الإماراتية عامة والعين خاصة في هذا المحفل القاري الكبير، لافتاً إلى أن العين وبفضل الدعم اللامحدود من رئاسة النادي قادر على تمثيل كرة القدم الإماراتية وتشريفها كأفضل ما يكون التشريف، فهو يملك لاعبين متميزين ويتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة ظلت تزحف خلفه وتؤازره في كل زمان ومكان.

استقبال

وكان محمد عبيد حماد ترأس بعثة العين التي وصلت مساء أول من أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، على متن طائرة خاصة، برفقة 24 لاعباً بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي وكان في استقبالها عوض محمد صبيح الكعبي، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ومحمد نصيب الظاهري، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة بأوزبكستان، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ووفد من نادي باختاكورالأوزبكي.

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