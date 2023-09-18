الشارقة يتحدى السد في «أبطال آسيا» الليلة

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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يبدأ فريق الشارقة في العاشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مشواره في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويحل ضيفاً على السد القطري في استاد جاسم بن حمد في الدوحة لحساب المجموعة الثانية التي تشهد في الثامنة مساءً لقاء الفيصلي الأردني مع ناساف الأوزبكي.

وهي المرة السادسة تاريخياً، والرابعة على التوالي التي يسجل فيها الشارقة ظهوره في دوري الأبطال ، ويشارك الفريق في النسخة الحالية من البطولة بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على العين بركلات الترجيح، وتخطى الفريق الملحق على حساب كل من باشوندهارا كينغز البنغالي في ملعبه بهدفين دون رد، وتراكتور الإيراني 3 - 1 في إيران.

ووصل وفد الشارقة إلى الدوحة أول من أمس وخاض تدريبه الرئيس مساء أمس على ملعب المباراة.

ولم يحقق الشارقة إنجازات لافتة بالبطولة القارية، ويبقى الوصول إلى الدور ربع النهائي خلال ظهوره الأول في 2004 هو النتيجة الأبرز، وخرج حينها على يد سيونغنام الكوري الجنوبي.

ويملك الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة خبرات تدريبية واسعة، إذ درب السد في فترة سابقة، كما قاد الهلال السعودي والعين وشباب الأهلي ثم الشارقة، ويقف البرازيلي كايو لوكاس على رأس أبرز نجوم الفريق، إلى جانب عثمان كمارا والبرازيلي لوان بيريرا، وسيكون الفرنسي ماريجا القادم من الهلال السعودي خارج الحسابات. لم يسبق للشارقة والسد القطري أن التقيا قارياً لكنهما تقابلا خلال بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري في عام 1991، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

من ناحية أخرى، يدشن الهلال السعودي مشواره في دوري الأبطال، أمام نافباخور الأوزبكي بالمجموعة الرابعة، ويلتقي في المجموعة الثالثة الاتحاد السعودي مع أيه جي أم كي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي مع سباهان الإيراني.

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