شباب الأهلي يطمئن جمهوره بالودية التاسعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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طمأن شباب الأهلي جماهيره بفوزه الكبير على ضيفه فريق يونايتد أف سي بنتيجة 7 - 1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد راشد، وسجل فيها لـ«فرسان دبي» كل من مؤنس دبور وماتيوس ليما هدفين، وأحرز هدفاً واحداً كل من كارتابيا، وحارب عبدالله ولوكا.

وحملت ودية أول من أمس الرقم 9 في سلسلة المواجهات الودية لشباب الأهلي منذ بداية التحضير للموسم الجاري، وتتضمن 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، وفاز فيها على حتا 5-2، وعلى الوحدة السعودي 2 - 0، وعلى فوجدوفاتس 2-0، وتعادل مع عيروني طبريا 1-1، وخسر أمام صحار العماني 0-2، وأمام أوسيبك 0-2، ومن الاتفاق السعودي 0-1.

فوز

وتمكن شباب الأهلي خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين من تحقيق فوز ودي على عجمان 1 - 0، وتغلب عليه رسمياً قبلها 3 - 0، عندما التقى الفريقان في الجولة الأولى للدوري على ملعب نادي عجمان في استاد راشد بن سعيد، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على فريق يونايتد أف سي، في التجربة الودية الثانية خلال فترة التوقف.

وبدأ شباب الأهلي مواجهته الودية أمام فريق يونايتد أف سي بتشكيلة ضمت الحارس حسن حمزة، الذي سيتولى حماية «عرين» الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعرض الحارس الأساسي ماجد ناصر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهاء موسمه مع الفريق.

ولعب أمام حمزة في الدفاع كل من يوسف جابر، بوغدان، وليد عباس، ومروان وطني، وفي الوسط عزيز غانييف، لوكا، كارتابيا وحارب عبدالله، وأمامهم في الهجوم إيغور جيسوس ومؤنس دبور، وشهدت المباراة تألقاً لافتاً من دبور، بعدما سجل هدفين، وكذلك اللاعب البرازيلي المقيم ماتيوس دياز ليما، الذي تم التعاقد معه خلال يوليو الماضي.

تدريبات

ومن المنتظر أن تتواصل تدريبات شباب الأهلي اليومية، وحتى عودته للمباريات الرسمية هذا الموسم بلقاء مضيفه البطائح، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستكون المواجهة الرسمية الخامسة لـ«فرسان دبي» بعد الفوز على ضيفه الوحدات الأردني 3 - 0، والخسارة من مضيفه النصر السعودي 2 - 4، في تمهيدي دوري أبطال آسيا، وودع الفريق البطولة القارية، وفي دوري أدنوك للمحترفين فاز على مضيفه عجمان 3-0، وعلى ضيفه خورفكان 2 - 1، في الجولتين الأولى والثانية.

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