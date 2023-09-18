لابا كودجو وبيناتيش ضمن أبرز نجوم دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة، ضمن أبرز نجوم دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، والتي تنطلق مبارياته اليوم، ورشحهما ضمن أفضل اللاعبين الذين يستحقون المتابعة من قبل جماهير اللعبة، إلى جانب كل من عبد الحميد صابري لاعب الفيحاء، وأكرم عفيف لاعب السد، وكريم بنزيما لاعب الاتحاد، وشهريار موغانلو لاعب سباهان، ونيمار لاعب الهلال، وفيليب كوتينيو لاعب الدحيل، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر، ووحيد أميري لاعب بيرسيبوليس.

وقال الاتحاد الآسيوي عن لابا كودجو: «عندما تنتهي فترة لابا كودجو في صفوف العين في نهاية المطاف، سيتم تذكره كواحد من أفضل المهاجمين الذين شاركوا في دوري المحترفين على الإطلاق، بعدما وصل اللاعب الدولي التوغولي قادماً من نادي نهضة بركان المغربي في عام 2019، وسجل منذ ذلك الحين 88 هدفاً في 91 مباراة في الدوري، وحصل على جائزة هداف مرتين، وفاز بلقب الدوري مع العين مرة واحدة، وجاء ظهوره الوحيد في دوري أبطال آسيا في عام 2020، حيث لعب 6 مباريات وسجل هدفين، ليحتل العين المركز الأخير في مجموعته».

وعن بيانيتش، قال الاتحاد الآسيوي: «يعتبر بيانيتش على نطاق واسع، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البوسنة والهرسك، وتمتع بنجاح مذهل في كرة القدم الأوروبية، حيث مثل أندية مثل روما وأولمبيك ليون وبرشلونة ويوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى كرة القدم الآسيوية للانضمام إلى الشارقة في عام 2022، وليصبح لاعباً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الفريق، حيث قاده للفوز بثلاثة ألقاب محلية في عام واحد».

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